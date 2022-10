Das Hellweger Licht passt sich an

Von: Henning Leeske

Erste Modernisierungen haben Hellwege schon viel Strom gespart. Es soll noch mehr werden. © Leeske

Die Gemeinde Hellwege möchte mehr Strom sparen und setzt daher auf mehr Flexibilität bei der Straßenbeleuchtung.

Hellwege – Die Gemeinde Hellwege möchte Astrouhren für die Straßenbeleuchtung installieren. Diese technischen Mittel sollen aber nicht etwa mit Hilfe der Sterne die Stromrechnung vorhersagen, sondern die Leuchtdauer unmittelbar an die jahreszeitlichen Gegebenheiten anpassen. Die Brenndauer könne so genau auf den Beginn der natürlichen Dunkelheit eingestellt werden. Weiter kann mit den Astrouhren die Beleuchtung bei Veranstaltungen individuell gesteuert werden. Dadurch könnte dann jeder Hellweger bei Feierlichkeiten mit Licht in der Dunkelheit nach Hause kommen. Denn im Normalbetrieb werde der Halbnachtbetrieb zwischen 23 Uhr und 6 Uhr alle Laternen ausschalten.

Der Ingenieur Ernst Diercks aus Hassendorf hat im Auftrag des Gemeinderates ein Konzept zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung ausgearbeitet. So sollen die 164 Straßenlampen effizient gesteuert beziehungsweise mit stromsparender LED-Technik modernisiert werden. Schon die erste Sanierung der Lampen in 2011 habe 62 Prozent und die zweite Erneuerung 2018 immerhin noch 18 Prozent Einsparung gebracht. Die erste Maßnahme habe sich bereits amortisiert.

Angesichts der Energiekrise soll damit nicht Schluss sein und mit einer weiteren Modernisierung sollen nochmals 15 Prozent Strom und Kosten gespart werden. „Mehr Licht für weniger Geld“, fasste Diercks das Konzept zusammen. Denn neben der Kostenreduktion solle die Qualität der Beleuchtung mit besseren LED-Lampen gesteigert werden.

An der Straße Auf dem Brande könnten noch zusätzliche Straßenlampen installiert werden, um die Abstände zwischen den Leuchtkegeln zu verringern. Aktuell sei aber das private Straßengrün teilweise ein Problem, weil der Bewuchs eben zu viel Schatten werfe und deswegen zurückgeschnitten werden müsse. Im Neubaugebiet Am Sandgraben stünden die 18 modernsten Straßenlampen der Gemeinde. Auf diesen Stand soll der Rest nun auch sukzessive gebracht werden. Dafür und für den Einbau der Astrouhren müssen eventuell in Absprache mit dem lokalen Versorger die Schaltkästen erneuert werden. „Die Schaltkästen gehören uns als Gemeinde, und wo nötig, müssen die ersetzt werden“, klärte Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) auf. Mit dem einstimmigen Beschluss des Rates kann die Gemeindeverwaltung sich nun konkret mit der Umsetzung der weiteren Energieeinsparung beschäftigen und Angebote einholen.