Corona, soziale Medien, Trends: Zehn Jahre „Clever fit“ in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Lucas Lorentzeck und Hannah Kentzler im umgestalteten Kursraum: Der ist seit Neuestem die goldglänzende „Strength Area“. © Schultz

Auch Körperfitness und Krafttraining sind zeitlichen Strömungen ausgesetzt – unter anderem darüber sprechen Hannah Kentzler und Lucas Lorentzeck im Rahmen von zehn Jahren „Clever fit“ in Rotenburg.

Rotenburg – Gold im Fitnessstudio? In dem Rotenburger Ableger der Fitnessstudiokette „Clever fit“ gehört das seit Neuestem einfach dazu. Zum zehnjährigen Bestehen hat das Studio an der Verdener Straße nicht nur den Eingangsbereich moderner gestaltet, sondern auch den umgekrempelten Kurs-Raum mit Geräten in goldener Sonderlackierung gefüllt. Eine Dekade voller Muskelaufbau und Gesundheitssport: Wir haben bei Studioleiterin Hannah Kentzler und Trainer Lucas Lorentzeck mal nachgefragt, was sich so getan hat.

Der 23-Jährige arbeitet seit Februar in der Kreisstadt, die 26-Jährige ist seit August als Bezirksleiterin auch für die Rotenburger Vertretung zuständig – sie gehört dem Unternehmen seit fünf Jahren an. Das schließt auch die Corona-Jahre ein – eine Zeit, an die im Team keiner gerne zurückblickt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil vereinzelt auch Rotenburger Besucher die Konfrontation über die auf der Trainingsfläche geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gesucht haben. Das ist vorbei. „In Rotenburg spiegelt sich das familiäre Miteinander gut wider“, sagt die Leiterin, die auch für die Schneverdinger Filiale zuständig ist, heute. Und: Aus ihrer Sicht hat mit Corona der Gesundheitsaspekt des Trainings in den Köpfen mehr an Bedeutung gewonnen. Isolation allgemein, aber auch die verminderte Bewegung im Homeoffice hätten dazu beigetragen.

Die Distanz schrumpft

Jetzt ist zum Glück alles anders als vor zwei Jahren. Die zwischenmenschliche Distanz, verursacht durch Gesichtsmasken, sei geschrumpft, man sei wieder zusammengewachsen. Kentzler bedeutet das viel: Die Arbeit mit Menschen, diese zum Training zu motivieren, jeden Tag andere Gesichter zu sehen, das treibt sie an.

Die Herausforderung sucht sie unter anderem in Trainingsplänen: Einerseits ist jeder Mensch anders, was die Ziele angeht. Andererseits sei es eine Wohltat, jemandem mit einer abgestimmten Trainingsroutine zu helfen, der mehrfach körperlich vorbelastet ist. Etwa aufgrund von Knieschäden, Prothesennutzung oder Rückenproblemen. Bewegen und sich fit machen, möchten viele – natürlich auch Menschen, die über derartige „große Baustellen“ verfügen, wie Kentzler sagt.

Gesundheitsbewusstsein, Rückenschmerzen, Smalltalk

Warum Menschen sonst ins Fitnessstudio gehen? Unter anderem dieser Frage ist Lorentzeck mit akademischen Mitteln nachgegangen: Der 23-Jährige ist im Begriff, das duale Studium der Fitnessökonomie abzuschließen. Seine Bachelor-Arbeit, erst vor Kurzem abgegeben, setzt sich mit den Trainingszielen 18- bis 78-Jähriger auseinander, 120 Menschen haben an einer entsprechenden Umfrage teilgenommen. „Bei den 18- bis 29-Jährigen ist besonders auffällig, dass Außenwahrnehmung und physische Form wichtig sind. Das nimmt mit zunehmenden Alter immer weiter ab“, sagt Lorentzeck. Je höher die Teilnehmer auf der Altersskala nach oben klettern, desto wichtiger seien ihnen die positiven Wirkungen des Trainings auf die körperliche Verfassung sowie die Linderung körperlicher Leiden, destilliert der Trainer aus seiner Studie. Das Wort „Bürohaltung“ fällt, Handwerker beugten dem angehenden Bandscheibenvorfall vor – Volkskrankheiten eben.

Tipps für Anfänger Wer mit dem Training beginnt, sollte sich Sport für drei Tage pro Woche vornehmen, „um eine Routine reinzubekommen“ und Muskelaufbau zu aktivieren, sagt Trainerin Hannah Kentzler. Somit ergebe sich auch ein Tag Pause zwischendurch für die Regeneration. Faustregel für eine Übung im Krafttraining: drei Sätze á zwölf bis 15 Wiederholungen. „Wichtig ist, das Gewicht richtig zu wählen“, sagt die Studioleiterin. Die Ausführungen sollten sauber funktionieren, dennoch sollten Sportler im Muskel einen Reiz wahrnehmen, damit Muskelaufbau sukzessive gelingen kann.

„Viele kommen aber auch einfach für Smalltalk“, fügt Kentzler aus ihren Beobachtungen hinzu. Müsste sie die Verteilung der geselligen Fitnessstudiogänger und der per Kopfhörer abgeschotteten Einzelsportler schätzen, die Aufteilung wäre etwa 50/50.

Instagram-Übungen: Oft kreativ, „nicht immer gut“

Neben der Musik, die der eine oder andere für die eigenen Ohren mitbringt, hat die Digitalisierung aber auch andere Folgen. „Fitness ist aktuell stark durch die sozialen Medien geprägt“, sagt Kentzler. So mancher Fitnessinteressierte versorge sich etwa bei Instagram mit Ideen für neue Übungen: „Die sind oft kreativ, aber nicht immer gut“. Da Influencer die Übungen oft nur ausschnittsweise zeigten, machten ihre Zuschauer diese nicht selten falsch nach. Im besten Fall steuere der Sportler dann die Muskeln nicht richtig an und trainiere ineffektiv, im schlimmsten Fall bestehe Verletzungsgefahr. Nach Anleitung und mit Korrekturmöglichkeit trainiere es sich eben am besten.

Das war bis zur Pandemie auch noch im ehemaligen Kursraum der Fall: Sich unter Anleitung richtig aus der Puste bringen lassen, das ist jetzt vorbei. Das Kursgeschehen, das stark durch die Corona-Zeit in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat sich zumindest in Rotenburg nicht mehr davon erholt. Die Anmeldezahlen reichten oft nicht – zu oft. Die Entwicklung: Das Kreisstadtklientel trainiere eher „auf der Fläche“ als vorm Kursleiter. „Wir haben lange überlegt, das war keine leichte Entscheidung“, sagt Kentzler dazu, dass aus dem Kursraum die „Strength Area“ wurde. Die Rückmeldung der Studionutzer auf die Umgestaltung sei bis auf wenige Ausnahmen positiv. Das stärkt die Entscheider in dem Wissen, das Beste aus der Lage gemacht zu haben – sich dafür „Gold“ zu geben, scheint also zu passen.