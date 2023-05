Pandemische Positionen im Rotenburger Kunstturm

Von: Andreas Schultz

„Polymorphe Mikroflora“ begrüßt die Kunstturmbesucher im Eingangsbereich. © Schultz, Andreas

Der Rotenburger Kunstverein stellt aus: Corona ist der Protagonist von „PAN“

Rotenburg – „Viele Menschen sind froh, nicht mehr mit dem Thema konfrontiert zu werden“, sagt Christoph Rust. Er und drei Künstlerfreunde lassen dennoch nicht locker. Gemeinsam mit Anne Nissen, Gerhard Scharnhorst und Marina Schreiber stellt er im Rotenburger Kunstturm zu einem Thema aus, das die Gesellschaft spaltet: „Vier Positionen zur Pandemie“ ist der Untertitel zur Werkschau „PAN“.

Locker lassen wäre aber auch nicht drin: „Kunst sollte da Stellung beziehen“, findet der Hannoveraner. Immerhin haben die Begleiterscheinungen der Pandemie großflächig und gravierend Eingriffe in unsere Existenz gehabt, argumentiert der Künstler. Todesfälle, 2G, 3G, Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Hamsterkäufe beim Toilettenpapier – so mancher entdeckte sogar das Niesen in die Armbeuge und das Händewaschen für sich. Für Rust gleich eine ganze Reihe von Gründen, dem Thema eine Werkschau zu widmen. Also trommelte der Initiator in seinem Bekanntenkreis. Herausgekommen sind vier sehr unterschiedliche Positionen, erarbeitet mit unterschiedlichen Mitteln – „größtenteils extra aufs Ausstellungsthema hin entwickelt“, sagt Rust.

Die Werke von Gerhard Scharnhorst lassen viel Raum für Interpretation – das wissen auch Michael Dörner (l.), Vorsitzender des Kunstvereins Rotenburg, und der ebenfalls ausstellende Künstler Christoph Rust. © Schultz

Da wäre etwa die „Polymorphe Mikroflora“, die Besucher bereits im Erdgeschoss des Turms sehen. Vielfältige Kleinstlebewesen bevölkern das Foyer, befestigt an den hohen weißen Wänden. Die mehr als 60 Einzelarbeiten stammen von Marina Schreiber und erinnern entfernt an den Erreger des Corona-Virus unter dem Elektronenmikroskop. Die farbenfrohen Draht- und Kunststoffgebilde dürften so mancher Erwartungshaltung widersprechen und „eine positive Überraschung sein“, vermutet Rust.

Den Raum im ersten Stock füllt Gerhard Scharnhorst mit seiner Malerei. Laut Initiator sind die größtenteils dunklen und mit kühlen Farben gestalteten Werke Einladung, zur eigenen Interpretation. Eine mitgelieferte Botschaft suchten Betrachter nämlich vergeblich. Wer möchte, kann in schwarzen Flecken auf der Leinwand das Röntgenbild einer in Mitleidenschaft gezogenen Lunge sehen – oder in den Formen, die sich der Deutung entziehen wollen, verschwommene Umrisse im Okular eines Mikroskops.

Mal mit, mal ohne Maske: Um 90 Grad gedrehte Straßenbahnansichten sind prägendes Element von „Slots“, ein Werk von Anne Nissen. © Schultz, Andreas

Ein Stockwerk höher hat Rust seine Lichtinstallation aus Acrylfarbe, Acrylglas, UV- und Neonleuchtmitteln aufgebaut. „Jetzt – nicht“ ist der Titel der einzigen figürlichen Arbeit in den Ausstellungsräumen. Rust bringt damit die Angst zum Ausdruck, die viele gerade zu Beginn der Pandemie hatten. Etwa, wenn die Corona-Warnapp wieder eine Risikobegegnung angezeigt hat „und sich sagte: Hoffentlich ist es jetzt nicht passiert.“

Kunst für alle Der Kunstturm wird für Menschen mit Behinderung zugänglicher. Eine Rampe im Eingangsbereich ist nur ein erster Schritt – darüber hinaus werden technische Raffinessen die Wahrnehmung der Kunst im Turm erleichtern: Einerseits soll ein großer Bildschirm im Erdgeschoss eine filmische Wanderung durch Ausstellungen ermöglichen – entsprechendes Material soll im Vorfeld aufgezeichnet werden, erklärt Michael Dörner, Vorsitzender des Kunstvereins. Auch die Möglichkeit, mittels Spezialbrillen das selbstständige Anschauen der Ausstellungen zu ermöglichen, ist im Gespräch. Zwei 3-D-Kameras stehen dem Verein bereits zur Verfügung. „Wir versuchen gerade alles Mögliche“, sagt Dörner. Fördermittel vom Land, vom Bund, vom Landschaftsverband Stade, von der Hollweg-Stiftung und von der Stiftung „mittendabei“ machten das in absehbarer Zeit möglich. Weitere Förderer sind die HKS Ottersberg sowie die Stiftung der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde und die Stadtwerke Rotenburg.

Im höchsten Ausstellungsraum hat sich Anne Nissen mit ihrer Video-Installation unter dem Titel „Slots“ niedergelassen. In dem abgedunkelten Raum spielen drei Beamer einige Stunden Filmmaterial aus unterschiedlichen Phasen der Pandemie ab: Zu sehen sind Straßenbahnfenster von ihrer Einfahrt an einem Hannoveraner Bahnhof bis hin zur Abfahrt – neun Bewegtbilder, angeordnet wie die „Slots“ eines einarmigen Banditen. „Es ist spannend, das zu beobachten“, stellt Rust fest. In manchen Szenen halten sich Menschen noch an die Maskenpflicht im ÖPNV, in anderen dokumentieren einzelne blanke Gesichter das kommende Auslaufen der Corona-Maßnahmen. Die Straßenbahnnutzung als Glücksspiel: Das ist die Metapher, die sich aufdrängt. Zu verlieren haben auch die kommenden Besucher des Kunstturms einiges: nämlich Zeit. Betrachter der vielen kleinteiligen, sich dem Sinn widersetzenden und/oder zum Beobachten einladenden Werke werden diese mühelos ins Anschauen investieren.

Die Ausstellungseröffnung beginnt am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Kunstturm an der Nödenstraße 9. Professor Wilfried Köpke führt ein. Die Abschlussveranstaltung ist für Sonntag, 25. Juni, geplant, auch die Vorstellung des Katalogs zur Ausstellung erfolgt dann. Start: 15 Uhr. Der Turm ist samstags, 14 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Mehr Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.kunstverein-row.de.