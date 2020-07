Corona kostet

Das Virus kostet viel Geld. Das ist klar. Wie viel, weiß man allerdings auch in Rotenburg noch nicht. Um liquide zu bleiben, holt sich Bürgermeister Andreas Weber (SPD) aber nun grünes Licht von der Politik – fünf Millionen Euro könnte er an Kredit benötigen.

Rotenburg – Zwei Millionen Euro fehlen am Ende des Jahres vielleicht. Steuereinnahmen brechen weg, Gebühren fallen aus, Ausgaben laufen weiter. Die Corona-Krise wird auch den Haushalt der Stadt Rotenburg treffen. Wie genau, das war am Donnerstagabend Thema in einer außerplanmäßig angesetzten Sitzung des Finanzausschusses. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) holte sich dort die politische Zustimmung zu einem Nachtragshaushalt, der einen erhöhten Liquiditätskredit möglich macht. Statt drei sind nun fünf Millionen Euro möglich, stimmt im August auch der Rat zu. Gegenstimmen gab es für die Ermächtigung nicht – wohl aber den ein oder anderen kritischen Zwischenton.

Es bleibt noch vieles vage. Das wurde klar, als Weber mit Kämmerin Kristina Hollmann einleitend über die möglichen Folgen der Coronakrise berichtete. „Es sind noch viele Fragezeichen vorhanden“, so Weber. Positiv sei aber schon jetzt absehbar, dass der Landkreis und speziell Rotenburg nicht so arg wie andere Regionen betroffen sein werden. Das liege vor allem daran, dass die Kreisstadt mit dem großen Dienstleistungs-, Sozial- und Gesundheitssektor anders als Industriezentren nicht so konjunkturabhängig sei. Und dennoch: Vor allem die ausfallende Gewerbesteuer der rund 1 300 Betriebe in Rotenburg sei ein Problem.

107 Anträge auf Herabsetzungen der Gewerbesteuer sind bislang in der Folge der Corona-Krise von März bis Mai im Rathaus aufgelaufen – davon in 78 Fällen von Unternehmen in großen Schwierigkeiten auf Null. Hinzu kommen 19 Anträge auf Stundung. Für das laufende Haushaltsjahr könnte sich daraus ein Minus von rund 1,8 Millionen Euro gegenüber den erwarteten Einnahmen ergeben, so der Bürgermeister. Auch bei der Einkommenssteuer und in geringerem Maße bei der Umsatz- und Vergnügungssteuer könnten sich Defizite ergeben. Auf 84 000 Euro beziffert Weber den Ausfall der Gebühren für die Zeit der Kita-Schließungen.

Weber ist zuversichtlich, dass die Stadt den Kredit für die laufenden Aufgaben nicht braucht. Er setzt dabei vor allem auf die in Aussicht stehenden Rettungspakete und Finanzhilfen von Bund und Land. Doch sollten die nicht in dem erhofften Maße oder erst mit Verzögerung im kommenden Jahr in die Stadtkasse fließen, könnte es eng werden – gerade im Hinblick auf die Gehälter der Mitarbeiter zur Weihnachtszeit, so der Bürgermeister. Dann wolle man liquide sein. Positiv sei, dass die Schlüsselzuweisungen, die auf Basis der Vorjahre berechnet werden, höher ausfallen, auch könne die Stadtkasse auf eine ordentliche Gewinnbeteiligung in Höhe von 1,2 Millionen Euro der Stadtwerke zählen.

Kämmerin Hollmann brachte zudem auf Basis vorläufiger Abschlüsse weitere positive Nachrichten zur Finanzlage der Stadt mit in den Ausschuss. Hatte man zum Beispiel im vergangenen Jahr nur ein minimales Plus von 57 000 Euro eingeplant, stehen derzeit 3,3 Millionen Euro auf der Haben-Seite. 3,1 Millionen Euro Überschuss könnte für 2018 in den Büchern stehen. Die Schulden der Stadt seien in den vergangenen Jahren von 24 auf unter 20 Millionen Euro gesenkt worden. Rund sieben Millionen Euro sind in der Kasse. Einen Liquiditätskredit, wie nun theoretisch wieder im Gespräch, habe man in den vergangenen Jahren nie in Anspruch genommen.

Bürgermeister Weber betonte mehrfach, dass man sich die „Freiheit“ des Kredites im Haushalt bewahren müsse. Und wie immer, wenn es um Geld geht, eckte er damit bei der CDU an. Die fühlte sich von Weber zu sehr belehrt über Haushaltsfragen, und Klaus Rinck mahnte: „Ihr Tonfall ist unangemessen.“ Rinck und sein parteiloser Fraktionskollege Michael Niestädt enthielten sich als einzige der Abstimmung zum Nachtragshaushalt – sie fordern noch genauere Prognosen, die Weber aber erst für den Herbst angekündigt hat. Niestädt drängte zudem darauf, dass die Stadt transparenter mit möglichen Haushaltsresten umgehe. Nach Aufforderung der CDU hatte die Stadtverwaltung eine lange Liste mit Projekten und Investitionen vorgelegt, die in den Vorjahren zwar schon politisch genehmigt, aber aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich noch nicht umgesetzt und damit bezahlt worden sind. Was das für die Haushaltslage bedeutet, will die Fraktion genauer wissen. Niestädt: „Das Thema muss aufgearbeitet werden – von Politik und Verwaltung.“