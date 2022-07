Bürgerbus Rotenburg sucht händeringend Fahrer

Von: Heinz Goldstein

Teilen

Bürgerbusvereins-Vorsitzender Gebhardt Cordes und Traudel Beyerle suchen händeringend nach weiteren Fahrern für die Touren durch Rotenburg. © Goldstein

Sechs Tage in der Woche fährt der Bürgerbus durch die Kreisstadt. Doch wie lange kann der Verein das Angebot aufrecht halten? Denn schon bald verlassen drei Fahrer altersbedingt das Team. Ohnehin ist es ein ganzes Stück von der Sollgröße von 50 entfernt.

Rotenburg – Seit rund zehn Jahren rollt der Rotenburger Bürgerbus durch die Kreisstadt. Zunächst mit einer und später dann mit zwei Buslinien – aktuell sind das die 802 und 803. 34 ehrenamtliche Fahrer sind dafür von montags bis samstags unterwegs, um Fahrgäste innerörtlich inklusive Unterstedt zu befördern. Aber: „Drei Fahrer hören am Ende des Jahres altersbedingt auf. Dann wird es knapp für den Fahrbetrieb“, erklärt Gebhardt Cordes, der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Als Konsequenz werden nun dringend weitere Ehrenamtliche ab 21 Jahren gesucht, die im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B sind und sich für die Allgemeinheit als Lenker der kleinen Achtsitzer-Busse unentgeltlich engagieren wollen. Cordes fügt an, dass der Fahrbetrieb des Bürgerbusses gerade im Hinblick auf die Kostenexplosionen in allen Bereichen des Lebens und dem Klimaschutz für die Bürger der Kreisstadt so wertvoll ist.

Wir haben das Problem, dass nicht nur drei Fahrer ab Januar 2023 ausfallen, sondern auch noch zehn Fahrer von den derzeitig 34 Buslenkern zur ärztlichen Untersuchung müssen, um den Personenbeförderungsschein zu verlängern.

„Wir haben das Problem, dass nicht nur drei Fahrer ab Januar 2023 ausfallen, sondern auch noch zehn Fahrer von den derzeitig 34 Buslenkern zur ärztlichen Untersuchung müssen, um den Personenbeförderungsschein zu verlängern“, so Cordes, der hofft, dass alle Aspiranten den Test bestehen werden. Dennoch würden weitere 18 Ehrenamtliche fehlen, um die Idealpersonalstärke von mehr als 50 Fahrern zu erreichen. „Wir freuen uns über jeden Neuzugang“, erklärt der Vorsitzende. Egal, ob Chefarzt, Bürgermeister, Hilfsarbeiter oder Arbeitslose, alle Neuen sind im Fahrerlager willkommen.

„Wer also Lust und Spaß am Autofahren hat, nette Leute kennenlernen möchte und in freundlicher Atmosphäre einen kleinen Bus fahren möchte, ist bei uns genau richtig“, sagt Cordes. Außerdem sei es ein gutes Gefühl, gerade auch den Menschen, die auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind, die Möglichkeit zu geben, unabhängig von der Hilfe aus dem unmittelbaren Umfeld, am öffentlichen Leben teilzunehmen, fügt Traudel Beyerle hinzu. Sie ist bereits seit zehn Jahren im Team der Ehrenamtlichen.

Eine sinnvolle Aufgabe

Beyerle übernimmt oft zwei Mal in der Woche den Dienst hinter dem Steuer. „Für mich ist es einfach toll, von der Allgemeinheit gebraucht zu werden und als Rentnerin eine sinnvolle Aufgabe zu haben. Das hält jung!“

Besonders wegen der vom Landkreis für den nächsten Monat angekündigten höheren Beförderungsentgelte im Allgemeinen und Zusatzkosten von sieben Euro für im Sitzen beförderte Rollstuhlfahrer im Besonderen, wird es für viele Bürger finanziell nicht mehr möglich sein, zum Beispiel für die Einkäufe oder für den Weg zu Therapien ein Taxi zu ordern, ist sich Cordes sicher.

Die Fahrt mit dem Bürgerbus sei hingegen für jedermann weiterhin erschwinglich, meint der Vorsitzende. Der Bürgerbus könne auf seinen Fahrten maximal zwei Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen neben sechs weiteren Fahrgästen transportieren. Das koste keinen Cent extra, weder für Menschen mit Behinderung noch für Familien mit Kinderwagen.

Der Betrieb funktioniert aber weiterhin nur, wenn sich genügend Fahrer finden. „Wir würden uns freuen, wenn sich Leute bereit erklären, bei uns zwei- bis drei Mal im Monat einen halben Tag zu fahren.“ Wahlweise vormittags von 8 bis 12 Uhr oder nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Die Gebühren für den Personenbeförderungsschein sowie die Kosten für den nötigen Gesundheits-check übernimmt der Bürgerbusverein. Zudem seien die Fahrer zu 100 Prozent durch den Verein haftpflichtversichert – das schließt den Weg hin und zurück von der Arbeit mit ein. Wer Interesse hat, das Team zu verstärken, kann einfach an der Wallbergstraße 9 vorbeischauen oder findet weitere Details zum Bürgerbusverein im Internet unter www.buergerbus-row.de.