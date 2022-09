Brockels Küster Valeri Meinenger braucht Unterstützung

Von: Wieland Bonath

Küster Valeri Meinenger sucht eine Urlaubsvertretung für das Bedienen der Handkurbel der Brockeler „Heilig-Kreuz-Kirche“ © Bonath

Dienstags und freitags muss Valeri Meinenger eine steile Treppe in der Brockeler Kirche emporsteigen, um das Uhrwerk aufzuziehen. Tut er das nicht, bleibt die Uhr stehen. Darum sucht der Küster eine Urlaubsvertretung.

Brockel – Will Küster Valeri Meinenger die drei Glocken der Heilig-Kreuz-Kirche in Brockel ertönen lassen, dann drückt er einfach in der Nähe der Eingangstür einen Knopf, um das elektrische Geläut in Bewegung zu setzen. Will der 55-Jährige jedoch die Kirchturmuhr aufziehen, muss er eine schmale Treppe emporsteigen und mit einer Handkurbel Rollen, Flaschenzüge und Differenzialgetriebe mühsam aufziehen.

Zwei Techniken in der denkmalgeschützten einschiffigen Feldsteinkirche. Und so soll es nach dem Willen von Pastor Christian Wietfeldt (52) und des Kirchvorstandes künftig auch bleiben – mit einer Konsequenz für Küster Meinenger: So lange nämlich kein Vertreter für ihn gefunden wird, muss er auf längeren Urlaub verzichten.

Valeri Meinenger, fast drei Jahre Küster in Brockel, muss regelmäßig dienstags und freitags das Uhrwerk der Kirchturmuhr aufziehen, und das ist kein Hexenwerk. Der 55-Jährige: „Für dieses Ehrenamt werden nur etwa fünf Minuten gebraucht. Natürlich würde ich meinen Vertreter vorher entsprechend einweisen.“ Die Pflege und Wartung des Uhrwerks gehöre nicht zu seinen Aufgaben, das werde nämlich von einer speziellen Firma übernommen.

Die Kirchengemeinde Brockel, zu der die Dörfer Brockel, Wensebrock, Bothel, Bellen, Hemslingen und Söhlingen gehören, hat etwa 3 000 Mitglieder. Die Heilig-Kreuz-Kirche zwischen Dorfstraße und Kirchstraße, umgeben von hohen Eichen, hatte eine Reihe von Vorgängerbauten, von denen die letzte gegen Ende des 18. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste.

Dietrich Kohlmann aus Bremervörde entwarf die schlichte, rechteckige Saalkirche, die als erster klassizistischer Kirchenbau der Heide-Aller-Region gilt und 1804 eingeweiht wurde.

In einem winzigen holzverschalten Raum im ersten Stock des Kirchturms steht auf vier Metallfüßen das mechanische Uhrwerk, das 1884 von der Firma I.F. Weule in dem Städtchen Bockenem im Harzvorland hergestellt wurde. Viele Zahnräder aus Messing greifen ineinander und sorgen mit alter, raffinierter Technik für die exakte Uhrzeit auf dem großen Zifferblatt mit römischen Zahlen am Brockeler Kirchturm. Dazu das monotone Ticktack des großen Pendels. Auf einer metallenen Tafel wird der Spender der Uhr genannt: „Geschenkt im Juli 1884 von Pastor Bernhard Kropp, geb. zu Brokel im April 1820.“ Damals wurde Brockel noch ohne c geschrieben.

Küster Meinenger greift an diesem Tag wieder einmal zu der Handkurbel und zieht die schweren Gewichte in die Höhe, die, mit Stahlseilen verbunden, die Mechanik antreiben. Der Russlanddeutsche aus Sibirien ist Mechaniker in einem landwirtschaftlichen Betrieb gewesen. 1998 siedelte er mit seiner Ehefrau und den Kindern nach Deutschland um und arbeitete im Gartenbau in Sottrum bei der Gemeinde und in Grasberg.

Als die Kinder in Brockel ein Haus gebaut haben, sind er und seine Frau mitgezogen – und sie möchten auch im Dorf, so Meinenger: „Wir fühlen uns wohl.“ Aber dennoch sucht er eine Urlaubsvertretung, weil er „ab und an auch mal ein paar Tage“ wegfahren möchte.

Ein Uhrenproblem hat aber nicht nur die Kirchengemeinde Brockel, bei den Nachbarn in Visselhövede steht die Uhr gänzlich still. Der Kirchenvorstand möchte das immer wieder reparierte Uhrwerk durch eine digitale Version ersetzen. Aber bisher spielt die Denkmalschutzbehörde aus Verden nicht mit.