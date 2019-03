Es ist einer dieser Tage, an denen die Iren vom Wetter sprechen. Die Sonne scheint, das Thermometer steigt auf bis zu 17 Grad. „It‘s a nice day, isn‘t it? - diesen Satz gibt es zusammen mit dem Wechselgeld für den Kaffee aus dem Automaten in dem kleinen Laden in Pettigo gratis dazu.

Pettigo - Von Guido Menker. Und weil es so schön ist an diesem Tag vor dem Freitag, für den ursprünglich der Brexit vorgesehen war, spielen die Mädchen und Jungen im Kindergarten „Little Smarties“ an diesem Vormittag draußen. Während sie in T-Shirts die Sandkiste unsicher machen, gesteht die Erzieherin Elaine, dass „es wirklich ganz schön verrückt ist mit dem Brexit“. Sie denkt dabei nicht so sehr an die viele Jahre andauernden, aber eben auch schon seit vielen Jahren beendeten irischen Konflikte. Nein, sie denkt an die Zukunft.

Pettigo ist ein geteiltes Dorf. Ein Teil liegt in Irland, der andere in Nordirland. Der kleine Fluss Termon bildet die Grenze. Sie zu überwinden, hilft eine alte Brücke mitten im Ort. Elaine: „Die Hälfte der Kinder kommt aus Nordirland, und auch einige unserer Kollegen wohnen dort.“

Es herrscht Ungewissheit

Wie es weitergeht, wenn der Brexit Wirklichkeit wird, weiß auch sie nicht. Sie hofft, dass die Kinder trotzdem zu den Little Smarties kommen und die nordirischen Kollegen auch weiterhin dort ihre Arbeit machen können. „Hoffentlich bekommen sie eine Green Card“, sagt Elaine. Ein paar hundert Menschen leben in Pettigo, dessen nordirischer Teil offiziell Tullyhommon heißt. Die Bewohner sprechen hingegen lieber von „High Street“ - die Häuser auf der nordirischen Seite liegen zum Teil etwas höher.

Ein älterer Mann macht sich bei diesem herrlichen Wetter auf den Weg nach Tullyhommon. „To the shop“ - zum Laden, sagt er. Er wohnt außerhalb von Pettigo. Der Weg über die Brücke ist für ihn - so wie für alle anderen auch - eine Selbstverständlichkeit. Doch jetzt herrscht Ungewissheit. Wie wird es weitergehen in Pettigo? Karl zuckt mit den Achseln. Er zeigt auf sein Haus, wenige Schritte von der Autowerkstatt entfernt, die unmittelbar hinter der Brücke zu finden ist. In Tullyhommon.

Im Miteinander werde sich nichts ändern

Wie es weitergeht nach dem Brexit? „Life goes on“, sagt Karl. Das Leben geht weiter. Die Leute gingen eher entspannt mit der Frage um. Für ihr Miteinander werde sich nichts ändern. „Hier kennt jeder jeden“, erklärt Karl und deutet an, eigentlich weiterarbeiten zu wollen. Er hat offensichtlich keine große Lust auf all diese Fragen zum Brexit. Er kann es nicht mehr hören.

Immer wieder knallen Lastwagen in beide Richtungen durch das kleine Dorf, vorbei an der alten, grünen Wellblechhütte. „Da saßen früher die Zöllner“, erklärt der Mechaniker, ehe er sich wieder an die Arbeit macht. Um nicht unhöflich zu wirken, kneift er die Augen zusammen und hält sich die Hand vors Gesicht, um sich vor der Sonne schützend in die Halle zu flüchten.

+ Eindrücke aus Pettigo.

Paul genießt derweil dieses für irische Verhältnisse herrliche Wetter und macht mit seinem Hund einen Spaziergang durch den Ort. Er wohnt auf der irischen Seite und bekennt: „Ich weiß nicht, was ich vom Brexit halten soll. Ist er nun gut, oder ist er schlecht?“ Paul legt sich nicht fest, erinnert aber auf die grüne Wellblechbude zeigend an die Geschichte des Landes. Viele Opfer hat es gegeben. Aber so viel ist eigentlich klar: Verlässt Großbritannien die EU und auch die Zollunion sowie den Binnenmarkt, muss es wieder Kontrollen geben.

Die Grenze, die seit vielen Jahren eigentlich nur daran zu erkennen ist, dass die Straßenschilder anders aussehen und auf der einen Seite mit Euro, auf der anderen mit Pfund bezahlt wird, müsste wieder mit Grenzposten versehen werden. Erinnerungen an eine Grenze als Ausdruck der Teilung und Ziel von Anschlägen werden vor allem bei den älteren Menschen in Pettigo wieder wach. Paul fährt gerne nach Dublin. Wählt er künftig weiterhin seine Lieblingsroute, müsste er die neue EU-Außengrenze mehrmals passieren. Anderen Zeitgenossen blüht das womöglich bald täglich.

+ Eindrücke aus Pettigo.

Paul ist sich sicher. Sollte es wieder Grenzposten geben, „dann werden sie sie nicht hier an der Brücke postieren, sondern weiter draußen - auf beiden Seiten.“ Es gibt auch Überlegungen, den Grenzverkehr eben nicht mit klassischen Kontrollen, sondern mit technischen Mitteln zu überwachen. Ausgereift ist das dem Vernehmen nach noch nicht.

Aber in Pettigo geht es den Menschen nicht nur um die Abwicklung des Warenverkehrs. Denn an dieser Grenze wird deutlich, was der Brexit außerdem anrichtet. Protestschilder sind in Pettigo allerdings nicht zu sehen. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Vor der grünen Wellblechbude steht allerdings ein Verkehrszeichen. „STOP“ ist darauf zu lesen. Es könnte Zufall sein, dass es genau dort steht. Die Mütter, die mit dem Auto über die Brücke fahren, werden nicht darüber nachdenken. Sie fahren von Nordirland nach Irland, vom County Fermanagh ins County Donegal, um dort ihre Kleinen aus dem Kindergarten abzuholen.

„It’s a nice day, isn’t it“

Das Wetter ist immer noch herrlich. Die Mädchen und Jungen werden einen schönen Nachmittag haben am Vortrag des 29. März, an dem eigentlich der Brexit beginnen sollte. „It’s a nice day, isn’t it“, fragt die alte Frau an der Kasse in dem kleinen Laden. „Not too bad“, antworten die Menschen für gewöhnlich darauf. In Irland und in Nordirland.