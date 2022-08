Zu Fuß durch den Landkreis von Süd nach Nord: Immer am Deich lang

Von: Michael Schwekendiek

Teilen

Michael Schwekendiek ist am Ziel: 113,2 Kilometer sind geschafft. © Schwekendiek

Einmal zu Fuß von Süd nach Nord durch den Landkreis: Unser Autor Michael Schwekendiek hat in unserer fünfteiligen Serie von Kettenburg nach Ostendorf rund 113 Kilometer zurückgelegt und dabei mal einen ganz anderen Blickwinkel auf seine Heimatregion eingenommen.

Rotenburg – „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“: Das ist der Titel eines in den 1960er-Jahren erschienenen (und später verfilmten), millionenfach verkauften Buches. Wenn dessen Hauptfigur, der siebenjährige Gaylord, morgens um 7 Uhr noch schläft, scheint tatsächlich alles in Ordnung zu sein. Ist er wach, bricht das Chaos aus. Morgens um sieben ist im Bremervörder „Ostel“ auch noch alles ruhig.

Die Schüler schlafen, andere Gäste sind noch nicht zu sehen. Frühstück ist frühestens ab 7.30 Uhr im großen Speisesaal. Es scheint angeraten, rechtzeitig am heutigen Etappenziel zu sein, denn ab mittags sind Blitz und Donner angekündigt. Aber noch ist alles in Ordnung. Das Lauenbrücker Ehepaar setzt sich an „meinen“ Tisch, eine Dame aus Dortmund fragt, woher ich komme und wohin ich will. Man kriegt schnell Kontakt in einer Jugendherberge. Dann aber geht’s los! Zwei Schulklassen entern den Raum und die Frühstücksausgabe. Und wieder einmal denke ich: Hut ab vor den Lehrern!

Es zieht sich: Auf dem Rad- und Wanderweg am Ostedeich können Wanderer weit gucken. © Schwekendiek

Ich verlasse diesen Ort frühzeitig, um dem Gewitter wegzulaufen. Noch ist der Himmel wolkenlos. Herrlichstes Wetter! Längs des wunderschönen Vörder Sees weist mich der Weg zum Ostedeich, an dem entlang ich nun bis zu meinem Ziel, der Landkreisgrenze, wandern will. Aber als alter Bremervörder kenne ich natürlich eine Abkürzung. Die ist hier doch gleich links ... Leider war meine Erinnerung nicht ganz richtig und ich (nicht zum ersten Mal) abgekommen vom rechten Weg. Wohl denen, die mich mit ihrem E-Bike überholen. Denen wäre und ist das egal. Mir nicht.

Irgendwann finde ich mich in Nieder Ochtenhausen wieder. Die schönen Wegmarkierungen der Nordpfade sind verschwunden. Glücklicherweise tut mir meine Landkarte mal wieder gute Dienste. Es ist verdammt flach hier. Der Moorkolonisator des Teufelsmoor, Jürgen Christian Findorff, hat nicht nur jenseits von Ober (!) Ochtenhausen gewirkt, sondern eben auch hier.

Lange Reihendörfer

Und die Dörfer sehen alle genau so aus, wie im Teufelsmoor: Lange Reihen einzelner kleiner Gehöfte, immer an der Straße lang. Früher lebte man hier nicht nur von der kargen Landwirtschaft, sondern auch etliche „Schiffer“ hatten hier ihr Zuhause: in Iselersheim, Mehedorf, Ostendorf. Und mancher hochseetaugliche Kahn machte nicht weit vom Haus auf der Oste fest.

Die Häuser sind noch da, die Landwirtschaft ist selten geworden, die Kapitäne von früher nahezu alle verblichen. Die Oste ist heute reines Sportbootgewässer. Man kann weit gucken! Leider aber nur zur einen (Land-)Seite. Da der Fahrradweg (mein Wanderweg) direkt hinter dem Deich verläuft, sieht man von der Oste so gut wie nichts, kann aber dafür schon wirklich kilometerweit sehen, wenn jemand kommt. Es kommt kaum einer. Wenige Radfahrer, in der Ferne mal ein Traktor. Die Störche sind wieder zahlreich vertreten. Ihnen zur Seite auch etliche Reiher. Die ersten Möwen fliegen ein und künden von der nicht mehr fernen Nordsee. Und durch die Ostewiesen links hoppelt tatsächlich ein Hase. Sozusagen ein „Ostehase“.

Bei der Pflege der Deichstraße ist Kevin motorisiert unterwegs. © -

Es ist wieder mal unglaublich heiß. Die ersten fernen Gewitterwolken zeigen sich. Da sehe ich in der Ferne auf meinem Deichweg ein etwas merkwürdig wirkendes Gefährt auf mich zukommen. Es entpuppt sich als Rasentraktor, auf dem Kevin dahertuckert. Kevin, gerade die Realschule abgeschlossen, berichtet mir, dass er für seinen Vater den gesamten Randstreifen am Deichweg gemäht habe.

„Das alles nämlich bearbeiten wir landwirtschaftlich“. Also auch den Deich und die sehr zahlreichen Schafe darauf. Keine Frage, was er mal werden will: „Landwirt natürlich!“ Die Lehre beginnt demnächst. Schule vermisst er schon jetzt nicht mehr. Fröhlich treckert er weiter. Ich hätte gerne mit seinem Gefährt getauscht. Denn als er hört, wo ich heute noch hin will, sagt er nur: „Oha!“

Per Fähre über den Fluss

Ein paar Kilometer und etliche Schweißtropfen später, kommt ein echtes Unikum: Die Seilfähre über die Oste bei Gräpel (andere Seite, Landkreis Stade). Wer hier über die Oste will (nur Personen und Fahrräder), muss gegen die Glocke am Ufer schlagen, dann bewegt sich auf der anderen Seite was, und der Fährmann „holt öber“. So war das vor Dutzenden von Jahren, so ist das heute noch.

Es würde mich ja reizen, aber, wie gesagt, das Gewitter sitzt mir im Nacken, und vor mir dürften noch nahezu zwei Stunden Marsch liegen. Der innere Schweinehund, Sie wissen schon, soll gefälligst Ruhe geben und meinetwegen rübersetzen, denn er nölt schon wieder vernehmlich. Immerhin: Verlaufen kann ich mich jetzt absolut nicht. Immer stracks am Deich lang und dann durch das ellenlangelangelange Ostendorf.

An dessen Ende, endlich, taucht meine Wegmarkierung auf: der Beginn des Landkreises Stade, das Ende des Landkreises Rotenburg. 113,2 Kilometer Fußmarsch liegen hinter mir. Nach zehn Minuten kommt mein heimatliches „Taxi“, um mich abzuholen. Exakt zwanzig Minuten später bricht das Gewitter los.

Schön (und) anstrengend Von Michael Schwekendiek „Wie war´s?“, wurde ich nach meiner fünftägigen Wanderung gefragt. Antwort: Schön anstrengend. Betonung auf beiden Wörtern. Schön, weil die Langsamkeit des Wanderns mir in der doch eigentlich bekannten Heimat (das Wort verwende ich gerne wieder!) viele Dinge ganz neu gezeigt hat. So den herrlichen Nordpfad in der „Zevener Geest“, weiter über Bademühlen und Eitzmühlen. Schön, wie sich so manches Dorf „gemacht“ hat. Schön, dass hier so viele Störche wieder heimisch geworden sind. Schöne Begegnungen hatte ich – mit interessanten Menschen, mit mir selbst und meinem immer mal wieder mitwandernden „inneren Schweinehund“. Sehr schön, das einem nahezu immer begegnende, herzliche „Moin“, wenn man sich trifft. Schön war das durchweg gute Sommerwetter. Und gleichzeitig auch anstrengend. Denn offen gesagt hätte ich gedacht, so 20 bis 25 Kilometer zu Fuß würde ich lockerer bewältigen. Nein. Ich war jeden Tag froh: Über das Erlebte, Gesehene – und wenn ich mein Ziel erreicht hatte. Gut 113 Kilometer machen mich auch ein wenig stolz. Eine weitere Erkenntnis für mich: Die Tour würde ich gerne noch mal machen! Aber mit dem Rad! Wir sind nur sehr bedingt eine Wanderregion, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Dazu sind manche Wege zu lang und bieten zu wenig Abwechslung. Aber was für eine fantastische Gegend für Radfahrer! Und daran kann man durchaus noch weiter arbeiten. Hier und da ist die Ausschilderung noch zu verbessern. Vor allem aber fehlt uns nahezu völlig die süddeutsche Wirtshauskultur. Ein Bier unterwegs in einem „Dorfkrug“? Oder gar ein Essen? Kaum möglich. Eine spontane Übernachtung? Fast illusorisch. Ein schattiges Plätzchen mit Kaffee und Kuchen? Weitgehend Fehlanzeige. Das alles mag Corona erheblich verschlimmert haben, wie mir in meinen Unterkünften bestätigt wurde. Aber schade ist es trotzdem.