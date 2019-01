Volle Pulle: Polizei kommt dreimal vorbei und nimmt Musikanlage mit

Bremervörde - Wegen zu hoher Lautstärke haben Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag eine Musikanlage aus einer Wohnung mitgenommen. Vorher waren sie bereits zweimal vor Ort, um die Bewohner zu verwarnen. Die drehten die Anlage allerdings schon wieder volle Pulle auf, als die Beamten noch im Treppenhaus waren.

Wegen überlauter Musik in einer Nachbarwohnung haben sich Bewohner eines Mehrparteienhauses an der „Neuen Straße“ gegen Mitternacht bei der Polizei gemeldet. Beamte klopften an die Tür der Wohnung, aus der die Musik dröhnte. Die Bewohner versicherten, die Lautstärke zu reduzieren.

Allerdings hörten die Polizisten noch im Treppenhaus, dass die Anlage wieder aufgedreht wurde. Sie gingen zurück zur Wohnung und kündigten an, die Musikanlage notfalls sicherzustellen. Doch auch diese Warnung reichte scheinbar nicht.

Mit Verstärkung klopfte die Polizei ein drittes Mal an. Die Bewohner verwehrten den Beamten den Zutritt, ein 20-Jähriger provozierte die Polizisten und rülpste ihnen mehrfach entgegen.

Mit der Musikanlage verließen die Beamten das Mehrparteienhaus, dann kehrte Ruhe ein. Gegen den 20-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gegen die anderen Betroffenen wegen der Lärmbelästigung ein.

