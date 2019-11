Verkehrskontrolle an Zevener Straße: Polizistinnen mit sexuellen Anspielungen beleidigt

Die Streifenwagenbesatzung musste zusätzliche Kollegen anfordern, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag sind zwei Polizistinnen in Bremervörde mit sexuellen Anspielungen beleidigt worden. Sie haben zuvor einen Skoda auf der Zevener Straße mit mehreren Insassen.

Bremervörde - Wegen einer Beleidigung gegenüber zwei Polizistinnen muss sich ein 20-jähriger Mann verantworten. Dazu ist es in der Nacht zum Donnerstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Zevener Straße gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den beiden Beamtinnen war gegen fünf Uhr früh auf der Bundesstraße 71 zwischen Bevern und Bremervörde ein Skoda mit auswärtigem Kennzeichen aufgefallen. Sie stoppten den Wagen in der Bremervörde.

Bremervörde: Mitfahrer beleidigen Polizeibeamtinnen

Bei der Überprüfung des Fahrers tat sich dann der 20-jährige Mitfahrer hervor. Er störte die Kontrolle zunächst durch provokantes Verhalten und beleidigte die beiden Kommissarinnen mit sexuellen Anspielungen.

Obwohl er aufgefordert wurde, die Beleidigungen zu unterlassen, wiederholte er sie mehrere Male und sorgte damit für Gelächter bei den anderen Fahrzeuginsassen. Das wiederum hatte zur Folge, dass ein anderer 19-jähriger Mitfahrer seinen Personalausweis zwischen seinen Gesäßbacken verschwinden ließ. Für die Identitätsfeststellung müsse sich die Beamtin dort bedienen.

Polizei Bremervörde leitet Strafverfahren ein

Die Streifenbesatzung holte Verstärkung hinzu. Gemeinsam wurden die Personalien aller Fahrzeuginsassen ermittelt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

