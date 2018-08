Verbotenes Überholmanöver: 50-Jähriger schwer verletzt

Hönau-Lindorf - Wegen eines verbotenen Überholmanövers wurde am Montag ein 50-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der 50-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf der Lindauer Straße (K105) unterwegs, als er innerhalb einer Überholverbotszone eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange hinter einem Trecker überholen wollte.

Dabei übersah er einen 49-Jährigen, der mit seinem Wagen hinter dem Traktor fuhr und in die Straße „Zur Wende“ abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der sich der 50-jährige Mann schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in das Elbe Klinikum in Stade gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa