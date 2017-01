Umgeknicktes Windrad: „Kein generelles Problem“

Experten beruhigen Gemüter mit Blick auf Standfestigkeit

Bremervörde - Von Stefan Algermissen. Knapp 100 Meter hoch und hunderte Tonnen schwer: Das Abknicken einer Windkraftanlage in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) am vergangenen Dienstag beschäftigt auch viele Menschen in der Region. Manche haben ein mulmiges Gefühl angesichts vieler ähnlicher Anlagen im Landkreis Rotenburg. „Das muss nicht sein“, beruhigt Andreas Reuter, Leiter des Fraunhofer-Institutes für Windenergie Energiesystemtechnik (IWES) in Bremerhaven. Ebenso sehen es weitere Experten im Landkreis.

Die Bilder ähneln jenen nach einem Flugzeugabsturz: Rotorblätter liegen auf einer Wiese am Rande Hamburgs, Metallteile haben sich durch den Aufprall verbogen. Doch die tonnenschweren Rotorblätter stammen nicht von einem Propeller-Flugzeug und die armdick verschraubten Stahlteile nicht von einer Kabine. Es ist ein Windrad, das einfach umgeknickt ist wie ein Strohhalm.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang weitgehend unklar. Warum sind die Bolzen der Rohrverschraubung gerissen? Lag es am Wind? War altersbedingter Verschleiß die Ursache? Gutachter haben in der Anlage, die von der Stadtreinigung Hamburg betrieben wird, Materialproben entnommen und prüfen die Unfallstelle.

Gerissener Bolzen vermutlich ein Bauteilversagen

Das Unglück bei Neu Wulmstorf, bei dem keine Menschen zu Schaden gekommen sind, sorgt auch im Landkreis für Diskussionen. Horst Mangels, Geschäftsführer der Windpark Alfstedt-Oerel Gesellschaft und Betreiber von mehr als 50 Windenergieanlagen in Deutschland, drückt es bewusst drastisch aus: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Dich der viel zitierte Blitz auf der Toilette trifft, ist größer, als durch ein umkippendes Windrad verletzt zu werden.“ Natürlich seien die jüngsten Vorfälle sehr ärgerlich, jedoch steige bei mittlerweile 30.000 Anlagen in Deutschland naturgemäß die Wahrscheinlichkeit, dass „mal etwas passiert“.

Dessen ungeachtet sagt Mangels, der als „Mann der ersten Stunde“ seit 1992 insgesamt 90 Windkraftanlagen ans Netz gebracht hat, würde er die Ereignisse nicht als dramatisch bezeichnen. Es handele sich bei den gerissenen Bolzen vermutlich um Bauteilversagen, das bei Windrädern genau so vorkommen könne wie beim Auto. Beide würden vom Tüv geprüft, in beiden Fällen käme es trotzdem zu Schäden.

Prüfungen gewährleisteten eine hohe Sicherheit

Wichtig sei es, zu betonen, dass Windkraftanlagen in der Regel auf Feldern abseits von Straßen und Wegen stünden. „Nicht nur, aber auch deshalb kann man nicht von einer Gefährdung der Bürger sprechen“, findet Mangels, der Mitglied im Landesvorstand des Bundesverbandes Windenergie (BWE) ist. Der BWE ist ein 23.000 Mitglieder starker Zusammenschluss von Windkraftanlagenbetreibern. Mangels zieht einen Vergleich: „Es ist unbestritten, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt ist. Wenn dann doch mal eines abstürzt, ist es ein riesiges Thema in den Medien – wegen des großen Unglücks für die Passagiere und deren Angehörige, aber auch ein Stück weit, weil es so selten passiert.“

Der Bremervörder Christian Rupsch, Senior Sales Manager beim Windrad-Hersteller Senvion, mag die Angst auch nicht teilen. Im Gegenteil: „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Windenergieanlage umknickt, ist verschwindend gering“, sagt der Wirtschaftsingenieur. Die laut Typenprüfung und/oder Genehmigungsbehörden vorgeschriebenen Prüfungen, die je nach Typ und Alter der Windenergieanlage in regelmäßigen Abständen erfolgen, gewährleisteten eine hohe Sicherheit. Rupsch: „Die Lebensdauer solch einer Anlage ist auf 20 Jahre plus Reserven ausgelegt. Danach erlischt die Betriebserlaubnis, wenn nicht über Gutachten nachgewiesen werden kann, dass die Anlage ohne Einschränkungen weiterbetrieben werden kann“. Die Sicherheit der Anlagen habe für die Hersteller oberste Priorität.

Einzelfall und kein generelles Problem

Die Meinung, dass Windkraftanlagen sicher sind, vertritt auch Professor Andreas Reuter, Leiter des Fraunhofer-Institutes für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Bremerhaven. Das IWES beschäftigt sich unter anderem mit der Zuverlässigkeit von Windenergieanlagen; auch große Stahlstrukturen werden untersucht. Eine mögliche Ursache des Unfalls in Neu Wulmstorf könnten die 80 Bolzen sein, die die Rohre des Windrades zusammenhalten sollten. „Bei 30.000 Windenergieanlagen in Deutschland und somit etwa 100.000 Flanschverbindungen ist so ein Unfall definitiv ein Einzelfall und kein generelles Problem“, sagt Reuter. Tests hätten ergeben, dass auch mit zunehmendem Alter die Standsicherheit nicht gefährdet sei.

