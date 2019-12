Tragischer Unfall in Bremervörde: Seniorin wird von VW-Transporter erfasst

Bei einem Unfall in Bremervörde wurde am Dienstagvormittag eine 83-jährige Frau von einem Transporter erfasst. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bremervörde - Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr im Einmündungsbereich Neue Straße/Marktstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 51-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters von der Neuen Straße nach rechts in die Marktstraße abgebogen. Dabei erfasste er die Fußgängerin.

Kollision in Bremervörde: Seniorin stirbt am Unfallort

Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Wo sich die Seniorin bei der Kollision aufgehalten hat und in welche Richtung sie zu Fuß unterwegs war, ist derzeit noch unklar.

Die Unfallermittler der Bremervörder Polizei bitten mögliche Zeugen des tragischen Unfalls, sich telefonisch unter 04761 99450 zu melden.

