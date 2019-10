Tödlicher Unfall im Landkreis Rotenburg: Fahranfänger stirbt nach Crash gegen Baum

Ein 19-Jähriger starb bei einem Unfall in Bremervörde.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bremervörde ist am Samstagabend ein 19 Jahre alter Autofahrer getötet worden. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.

Bremervörde - Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 71 zwischen Bremervörde und Bevern im Landkreis Rotenburg. Dort war der 19 Jahre alte Fahranfänger aus dem Nordkreis Rotenburg gegen 23 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Bevern unterwegs, teilt die Polizei mit.

B71 bei Bremervörde: 19-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Aus ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige wurde aufgrund der Wucht des Unfalls in seinem Corsa eingeklemmt und durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle in Bremervörde. An dem Opel Corsa entstand Totalschaden.

jdw

