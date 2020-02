In Oerel (Landkreis Rotenburg) ist ein Streit zwischen Großfamilien eskaliert. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Oerel/Bremervörde – Ein Streit zweier Familien aus dem Nordkreis ist am Wochenende erneut eskaliert. Die Polizei war deshalb am Samstagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Mann wurde bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Oereler Sportplatz mit einem Messer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der 41-Jährige am Samstagabend unter einem Vorwand zum Oereler Sportplatz gelockt worden. Dort hätten ihn mehrere Mitglieder der anderen Familie erwartet. Hintergrund könnte ein Familienstreit gewesen sein, der sich bereits Anfang des Monats in Bremervörde ereignet hatte. Am Sportplatz sei es dann zu einem Angriff gekommen, bei dem sich der 41-Jährige am Kopf und durch einen Messerstich am Bein verletzte. Er konnte mit seinem Auto fliehen.

Im weiteren Verlauf rief die Familie des Opfers etwa 40 Personen, zum Teil auch aus dem weiteren Umfeld, zusammen. Die Polizei zeigte daraufhin starke Präsenz an neuralgischen Punkten im Nordkreis. Unter anderem wurde das Bremervörder Krankenhaus, in dem der Verletzte behandelt wurde, bewacht. Außerdem wurde ein Vermittler zwischen den beiden Familien eingesetzt.

Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen. Nach Prüfung von Haftgründen werden seitens der Staatsanwaltschaft Stade jedoch keine Haftanträge gestellt, teilte die Polizei gestern mit. Mittlerweile habe sich die Situation wieder beruhigt. Dennoch war die Polizei auch gestern in Bremervörde und Oerel mit mehreren Streifenwagen vor Ort. „Aufgrund der unklaren Situation werden wir weiterhin starke Präsenz zeigen“, sagte Gerd Groeneveld, Leiter des Polizeikommissariats in Bremervörde.

Bereits am 1. Februar war es Informationen der Bremervörder Zeitung zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Mitgliedern beider türkischstämmigen Familien gekommen. Dem Streit sei eine Körperverletzung vorausgegangen. Durch deeskalierendes Eingreifen der Polizei konnte eine tätliche Auseinandersetzung damals verhindert werden.

bz/nb