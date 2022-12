Zwei junge Menschen sterben bei schrecklichem Unfall im Landkreis Rotenburg

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag sind zwischen Gnarrenburg und Bremervörde zwei junge Menschen gestorben.

Bremervörde – Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag, bei denen zwei 18-Jährige ums Leben kamen. Nach Angaben der Polizei waren ein 18-jähriger Fahranfänger und drei weitere Insassen gegen 03:00 Uhr früh auf der K 102 zwischen Gnarrenburg und Bremervörde unterwegs, als der Mazda in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam.

Zwei 18-Jährige kamen bei dem Unfall ums Leben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Sie kollidierten seitlich mit einem Straßenbaum. Die 18-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass man wenig später in der OsteMed Klinik in Bremervörde nur noch ihren Tod feststellen konnte. Der 18-jährige Fahrer erlag am Morgen im Elbe Klinikum Stade seinen Verletzungen. Die beiden anderen Insassen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser nach Rotenburg und Bremen.

Tödlicher Unfall im Landkreis Rotenburg: Zwei 18-Jährige sterben, Kreisstraße gesperrt

Zwei 17 und 19 Jahre alte, junge Männer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße gesperrt werden.

Auch auf der A1 in Bremen verursachte ein 54-Jähriger einen schweren Unfall in der Nacht zu Sonntag. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 00:10 Uhr mit seinem Suzuki auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf Höhe der Anschlussstelle Arsten einschlief und ungebremst in einen VW krachte. Der Mann gab an, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben.

Auf der A1 bei Bramsche ereignete sich ein tödliches Unglück: Ein Mann lief dort über die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.