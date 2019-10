Zehn Menschen streiten vor Friseursalon - drei Polizisten verletzt

Zwei Menschengruppen haben sich am Dienstagnachmittag vor einem Friseursalon in Bremervörde gestritten. Die alarmierte Polizei konnte die Gruppe zuerst nicht beruhigen. Drei der Beamten wurden verletzt.

Zwei Männergruppen geraten in Bremervörde in Streit

Drei Polizisten werden verletzt

Erst mit Verstärkung kann die Lage beruhigt werden

Bremervörde - Polizeisprecher Heiner van der Werp ist immer noch geschockt: "Besorgt blicken wir auf das, was sich gestern in Bremervörde abgespielt hat". Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Menschengruppen, die laut Polizei Migrationshintergrund haben, sind am Dienstagnachmittag drei Polizeibeamte verletzt worden.

Bremervörde: Streit vor Friseursalon

Zunächst ging gegen 16 Uhr auf dem Kommissariat die Meldung ein, dass es vor einem Friseursalon in Bremervörde in der Alten Straße zu Streitigkeiten zwischen etwa zehn Personen gekommen sei, teilte die Polizei in Rotenburg am Mittwoch mit. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten die Streitenden zunächst nicht mehr antreffen.

Kurz darauf näherten sich jedoch von beiden Seiten die beteiligten Kontrahenten. Es kam zu lautstarken Beschimpfungen zwischen den beiden, etwa fünfköpfigen Gruppen.

Drei Polizisten werden in Bremervörde verletzt

Beim Versuch die rivalisierenden Parteien in Bremervörde voneinander zu trennen und die Personalien der Beteiligten festzustellen, wurde ein Polizist von einem 26-jährigen Mann gewürgt, gegen eine Hauswand gedrückt und ins Gesicht geschlagen. Zwei weitere Beamte wurden ebenfalls verletzt. Erst durch die hinzugerufene Verstärkung konnte die Lage in Bremervörde beruhigt werden.

Erst vor kurzem hat ein mit einem Forkenstiel bewaffneter Mann in einem Bremervörder Ortsteil randaliert.

Polizei besorgt über Vorfälle in Bremervörde

Polizeisprecher Heiner van der Werp stellt klar, dass die Polizei solches Verhalten auch in Zukunft nicht tolerieren werde. Die Polizei in Rotenburg hat gegen zwei 21 und 26 Jahre alte Bremervörder jeweils ein Strafverfahren wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.