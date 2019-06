Einsatz nach häuslicher Gewalt: Randalierer schlägt Polizistin

Ein Fall von häuslicher Gewalt hat die Polizei in Bremervörde in der Nacht zu Donnerstag beschäftigt. Die Polizei nahm den Störenfried in Gewahrsam. Dort schlug der 37-Jährige eine Polizistin.

Bremervörde - Zu einem Fall von häuslicher Gewalt ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Neuen Straße in Bremervörde gekommen. Eine Anwohnerin meldete, dass ein alkoholisierter Bekannter in ihrer Wohnung „das Mobiliar gerade gerückt“ habe, teilt die Polizei mit.

Gleich zwei Streifenbesatzungen rückten an, um die Lage zu beruhigen. Bei Eintreffen stellte sich der Störenfried zunächst in den Weg der Beamten. Die Polizisten überwältigten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam.

Randalierer trinkt Desinfektionsmittel - Krankenhaus

Auf der Wache ging der Ärger mit dem 37 Jahre alten Randalierer aus Hamburg weiter. Er schlug einer 29 Jahre alten Polizeikommissarin auf den Arm. Weil der Mann bei dem Trinkgelage auch einen Schluck medizinisches Desinfektionsmittel getrunken haben soll, wurde er zur Behandlung in das Elbe-Klinikum nach Stade gebracht.

Gegen den 37-Jährigen ist unter anderem ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.

