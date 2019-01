Unbekannte verletzten Pferd auf Weide bei Bremervörde

Niederochtenhausen - Unbekannte haben am vergangenen Sonntag auf einer Weide eine Hannoveraner Stute verletzt in Niederochtenhausen verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Halterin des Tieres hatte ihre beiden Pferde um 7 Uhr früh auf die Weide gegenüber ihres Wohnhauses an der Straße „Zillertal“ geführt, heißt es in einer Meldung der Polizei. Als sie gegen 10 Uhr nach ihnen schauen wollte, stellte sie die Verletzungen an der braunen Stute fest.

Ein Tierarzt bestätigte vor Ort, dass sie sich vom Pferd nicht selbst beigebracht worden sein können. Deshalb bittet die Polizei Bremervörde Zeugen, denen am Sonntagmorgen verdächtige Personen an oder in der Nähe der Weide aufgefallen sind, unter Telefon 04761/99450 um sachdienliche Hinweise.

kom

