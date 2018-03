7-Jährige bedankt sich mit Bild bei der Polizei Bremervörde

Bremervörde - Eine Kinderzeichnung, gemalt von einem 7-jährigen Mädchen, hat die Beamten der Bremervörder Polizei in der vergangenen Woche sehr gerührt.

Mit dem kleinen Kunstwerk bedankt sich das Mädchen stellvertretend für ihre ganze Familie bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr für die Hilfe nach einer nächtlichen Evakuierung. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

In der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche geriet ein Zweifamilienhaus an der Straße Großer Platz in Brand. Auch die Bewohner des Nachbarhauses mussten ihre Wohnung verlassen. Nur mit Schlafanzügen bekleidet und zum Teil barfuß fand die Familie mit ihren Kindern im Alter von einem bis elf Jahren zunächst auf der Bremervörder Polizeiwache Zuflucht.

Mit Decken und warmen Getränken versorgt, schufen die Beamten die Möglichkeit, dass zumindest die kleineren Kinder schlafen konnten. „Manchmal sind es einfach die kleinen Aufmerksamkeiten, wie das gemalte Bild eines Kindes, die uns für unseren stressigen und nicht immer leichten Job im Streifen- und Schichtdienst besonders motivieren“, freut sich Kommissar Frank Heisch von der Bremervörder Polizeiwache.