Aggressiver Mann geht mit Messer auf Jugendliche los: Polizei findet Waffenlager in seinem Haus

Von: Marvin Köhnken

Der Täter bedrohte die 83-jährige Leverkusenerin mit einem Messer an ihrer Wohnungstür. © Rolf Kremming/imago

Ein Mann hat in Bremervörde Jugendliche mit einem Messer massiv bedroht. Die vier hatten offenbar Knallkörper in den Garten des Mannes geworfen.

Bremervörde – Am Dienstagabend, 27. Juni, sahen sich die Beamten der Bremervörder Polizei mit einem verstörenden Fall konfrontiert, bei dem mehrere Jugendliche bedroht wurden. Gegen 21 Uhr kontaktierte die besorgte Mutter eines Kindes die Polizei und gab an, dass ihr Sohn und seine Freunde soeben am Middelweg in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) von einem Nachbarn mit einem Messer bedroht worden seien.

Der Mann hatte der Polizei zufolge bei der „massiven Bedrohung“ zudem eine Waffe und einen Schlagstock bei sich. Umgehend begaben sich mehrere Streifenbesatzungen, unterstützt von benachbarten Polizeidienststellen, zum Ort des Geschehens. Der gemeldete Täter hatte sich mittlerweile in sein Haus zurückgezogen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Mann bedroht in Bremervörde vier Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren

Es stellte sich heraus, dass der Mann sich über die vier Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren geärgert hatte. Diese sollen Knallkörper in seinen Garten geworfen haben. Daraufhin konfrontierte er sie, bedrohte sie lautstark und hielt einem 12-jährigen Kind ein Messer an den Hals. Nachdem der 43-jährige Beschuldigte sein Haus verlassen hatte, gelang es den Einsatzkräften laut der Meldung, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Da der Mann weiterhin aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Bei der Durchsuchung des Hauses des Beschuldigten fand die Polizei zahlreiche Luftdruckwaffen, Schlagwaffen und Messer, die alle beschlagnahmt wurden. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.