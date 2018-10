Mandelhörnchen in New York

Bremervörde - Von Ralf G. Poppe. Mandelhörnchen aus Bremervörde treten regelmäßig die Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika an. Denn Bäckermeister Olaf Heins verkauft das Gebäck dorthin. Seine Produkte sind aber auch in anderen Regionen Deutschlands bekannt. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt der Bäckermeister von seiner Exportidee und warum er nun wieder in Bremervörde ansässig ist.

Herr Heins, Ihre Bäckerei hat mehrere Filialen im Landkreis. Wo fing alles an?

Olaf Heins: 1949 haben meine Großeltern Anna und August Heins die Firma an der Alten Straße in Bremervörde gegründet, später dann an der Gnarrenburger Straße 33 mit einem zusätzlichen Saalbetrieb neu eröffnet. In dieser Konstellation lief das Geschäft bis 1993. Im Mai 1993 zog die Backstube nach Selsingen und der Saalbetrieb wurde eingestellt.

Ihre Bäckerei ist scheinbar die Einzige im Landkreis, die regelmäßig frisch gebackene Mandelhörnchen in die USA liefert. Wohin genau geht die Reise?

Heins: Die Familie Pütz aus Bremervörde fährt regelmäßig in die USA zu ihrer Tochter nach Detroit. Sie ist dort mit einem Amerikaner verheiratet. Der Ehemann und der gemeinsame Sohn essen die Mandelhörnchen besonders gerne. Außerdem wohnt noch ein Bruder der Familie, der diese Mandelhörnchen ebenfalls liebt, in New York. Anlässlich des Geburtstags des Bruders und der Silberhochzeit der Tochter war die Familie gerade im Mai wieder vier Wochen in den Staaten. Selbstverständlich nicht ohne die Mandelhörnchen.

Erinnern Sie noch, wie der Kontakt zum US-Kunden zustande kam?

Heins: Der amerikanische Schwiegersohn hat drei Jahre in Deutschland gearbeitet. Dabei ist er auf den Geschmack gekommen. Seither verschickt Familie Pütz regelmäßig unsere Mandelhörnchen in die USA. Oder sie nimmt sie bei ihren Besuchen mit.

US-Präsident Donald Trump erhebt neuerdings Strafzölle auf Importe auch aus Deutschland. Sind ihre Mandelhörnchen davon betroffen?

Heins (lacht): Bisher zum Glück nicht!

Wo liegt der größte Unterschied zwischen der Bäckerei Heins und Groß-Bäckereien von Discountern?

Heins: Beim Discounter oder in einer Großbäckerei sieht jedes Gebäck aus wie das andere. Maschinenproduktion halt. Das ist bei uns natürlich anders, hier zählt noch richtige Handarbeit. Bei uns werden zum Beispiel die Mandelhörnchen auch mit Marzipan gemacht. Wenn ein Brot länger als eine Woche haltbar ist, dann ist das leider sicherlich nicht ganz ohne Zusatzstoffe zu realisieren. Da lohnt sich auf jeden Fall einmal ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Wenn ein Brot mal schimmelt, ist das sicherlich ärgerlich. Aber man weiß dann wenigstens, dass Leben in dem Brot ist. Das Geschmacksempfinden ist leider bereits derart beeinflusst worden, das wir die Zusätze gar noch als lecker empfinden. Was natürlich schmeckt, wird oft nicht mehr als so geschmackvoll empfunden. Auf Dauer, so glaube ich, ist das für die Gesundheit nicht wirklich gut. Siehe Allergien und Unverträglichkeiten. Das ist wie beim Rauchen. Eine Zigarette macht ja auch nicht krank.

Liefern Sie auch Backwaren in andere (Bundes-)Länder?

Heins: Ja. Ein Fahrer nimmt vier Mal im Jahr Mandelhörnchen, Butterkuchen und Schwarzbrot mit nach Warschau. Wir beliefern regelmäßig Kunden in Bad Essen im Landkreis Osnabrück, hauptsächlich mit unserem traditionellen „Husmoker Swattbrod“. Sie erhalten bereits seit Jahren alle zwei Monate zehn Schwarzbrote per Post. Selbst nach Bayern sowie in die Fränkische Schweiz liefern wir alle drei Monate zehn Mal unser „Swattbrod“. Plattdeutsch versteht man auch in Bayern!

Nach 25 Jahren haben sie ihre Backstube wieder zurück nach Bremervörde verlegt. Warum?

Heins: Die Produktionsstätte in Selsingen war für meine Bedürfnisse zu groß geworden. Ganz davon abgesehen, war die dortige Backstube in einem sehr alten Gebäude ansässig. Um zukünftigen Standards entsprechen zu können, hätten wir unverhältnismäßig viel renovieren müssen. Des Weiteren steht das traditionelle Grundgerüst für die Backstube in Bremervörde noch, sodass die Kosten sich dort in vertretbaren Grenzen halten. Zudem bin ich jeden Tag zwei-, dreimal zwischen Selsingen und Bremervörde gependelt. Was nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostete, und die Umwelt belastete. In Bremervörde bin ich flexibler. Wenn einmal etwas fehlt, gehe ich einfach nach hinten in die Backstube und backe das fehlende Produkt frisch nach. Ich bin nun wieder permanent vor Ort. Büro und Produktion in einem Gebäude.