Strom aus der Güllegrube: Landkreis Rotenburg wird zur Modellregion in Sachen Biogas

Von: Nina Baucke

Auf der Biogasanlage von Stefan Fitschen-Hobbeling (l.) und Klaus Schröder nimmt Marco Prietz die Förderukrunde von Barbara Otte-Kinast entgegen. © Baucke

Mehr als eine Million Euro steckt das Land Niedersachsen in den Landkreis Rotenburg. Damit soll dieser als Modellregion beim effektiveren Einsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen innovative Wege gehen. Dazu gehört auch die Stelle „Projektmanager Bioenergie“ beim Kreis.

Malstedt – Kurz bevor der Dienstwagen der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) vorfährt, rollt ein Traktorgespann mit einem Tankanhänger auf das Gelände der Biogasanlage „Agrogas“ in Malstedt, hält für einen Augenblick auf der Fahrzeugwaage und rollt dann weiter in Richtung der Siloanlagen. Es mischt sich Alltag in das, was, wie Landrat Marco Prietz (CDU) betont, etwas Besonderes ist.

Denn zwischen den Blockheizkraftwerken, Silos und Gasspeichern überreicht Otte-Kinast an diesem Tag 1 014 851 Euro Landesförderung aus dem Topf „Stadt.Land.Zukunft“ an den Landkreis Rotenburg – in Person von Prietz. Es ist der Start für das Projekt „NaProBio-Modellregion“, an dem acht Biogasanlagen im Raum Selsingen-Zeven sowie drei Satellitenanlagen jenseits der Kreisgrenzen, unter anderem im Landkreis Grafschaft Bad Bentheim, beteiligt sind.

Marco Prietz betont die Bedeutung der Förderung für den Landkreis Rotenburg. © Baucke

Gemeinsam haben der Landkreis und das 3N-Kompetenzzentrum als Projektpartner drei Ziele formuliert, auf denen noch bis zum Mai 2024 der Fokus liegt: den Einsatz von Wirtschaftsdünger, also Gülle, über neuartige Prozesse und Techniken optimieren, neue Wege bei der Produktion von Treibstoff, grünem CO2 und Wasserstoff finden und die Untersuchung des Gärrestes ob der Eignung als Torfersatzstoff. Zudem will der Kreis mit der Förderung die Einrichtung einer 75-Prozent-Stelle „Projektmanager Bioenergie“ finanzieren. Er selbst beteiligt sich mit 15 000 Euro an den Kosten.

„Gerade das Produkt Biogas ist für unseren Landkreis ein wichtiger Faktor, zwei Drittel der regenerativen Stromerzeugung basieren auf Biogas“, betont Prietz und verweist damit auf die 149 Biogasanlagen im Kreisgebiet. „Das ist vor allem deswegen so interessant, da Biogas im Gegensatz zu Fotovoltaik- und Windkraftanlagen grundlastfähig ist: Wenn mal der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint – Biogas kann rund um die Uhr erzeugt werden.“ Das sei gerade angesichts der aktuellen Lage und der Frage: „Was machen wir in diesem Winter?“ von Bedeutung. „Daher schlägt Biogas eine Brücke zwischen der Landwirtschaft und dem Thema der erneuerbaren Energien“, so Prietz. Denn: „Nicht nur der Klimaschutzwille, sondern auch die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen unterstreichen die Dringlichkeit des Projektes.“

Der verstärkte Blick auf Innovationen habe angesichts der Krise einen ganz großen Schwung bekommen – gerade mit dem Blick auf das in den Jahren zuvor verteufelte Biogas, so Otte-Kinast. „Seit dem Krieg in der Ukraine stellen sich drängende Fragen bezüglich der Energieversorgung. Wir können daher stolz sein, dass sich die Leute hier auf den Weg zu erneuerbaren Energien gemacht haben, und sind froh, dass wir dieses Projekt fördern können.“ Es sei eine Win-win-Situation, mit der die Landwirtschaft zum Klimaschutz beitrage und mache Biogas zu einem wichtigen Bestandteil der erneuerbaren Energien. „Jedes Prozent hier produziertes Biogas im Netz zählt, um von diesem Typen unabhängig zu werden“, macht die Landesministerin mit Blick Richtung Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin deutlich. „In Niedersachsen hat sich da in den vergangenen Jahren viel entwickelt, das Land ist in diesem Punkt neben Bayern führend in Deutschland – und diese Spitzenposition wollen wir weiterhin halten.“

Schon im Rahmen eines früheren, von 2016 bis 2020 laufenden Projektes, hatten beteiligte Betreiber von Biogasanlagen den Anteil von Wirtschaftsdünger um 46 000 Tonnen erhöht. „Wir werden jetzt bei diesem Projekt innovative Techniken evaluieren“, erläutert Sascha Hermus vom 3N-Kompetenzzentrum. Dass sich die Anlagenbetreiber schon seit längerem mit neuen Techniken beschäftigen, macht Stefan Fitschen-Hobbeling als einer der Geschäftsführer von „Agrogas“, die ebenfalls an dem aktuellen Projekt teilnimmt, deutlich: „Es gibt mittlerweile Nährstoffaufbereitungsanlagen, durch die wir am Ende verschiedene Produkte erhalten: flüssigen Stickstoff, Phosphor, der frei von Schwermetallen ist, flüssigen Kalidünger, möglicherweise einleitfähiges Wasser sowie Torfersatz erzeugt“, erläuterte der Malstedter. „Für uns allein ist das zu groß.“ Aber im Rahmen des Projektes „ist das eine Riesenchance“.