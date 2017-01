Eisdielen-Unfall: Angeklagte seit 2011 wegen Epilepsie behandelt

Bremervörde - Die wegen des tödlichen Eisdielen-Unfalls in Bremervörde angeklagte 60-jährige Frau ist seit Jahren wegen Epilepsie behandelt worden. Bereits 2011 seien Antiepileptika verordnet worden.

Dies sagte der behandelnde Neurologe am Dienstag vor dem Amtsgericht Bremervörde. Es gebe auch eine Verbindung zwischen den epileptischen Anfällen und einer Alkoholabhängigkeit. Mit Blick auf vorangegangene Diagnosen verwies der Mediziner auf Entzugsfolgen bei einer Alkoholentwöhnung, die in Zusammenhang mit der Epilepsie stehen könnten.

Die Frau sei im September 2015 wegen „Gefühlsstörungen in den Füßen“ an ihn überwiesen worden. Die Frau war im Juli 2015 mit ihrem Auto frontal mitten in eine Eisdiele in Bremervörde gefahren. Bei dem Unfall waren damals ein 2-jähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann ums Leben gekommen sowie neun Menschen teils schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten fahrlässige Tötung vor.

dpa

Lesen Sie auch:

Angeklagte bestreitet Epilepsie

Der Notfallseelsorger aus Bremervörde berichtet: „Es gibt keine Alltagsroutine“

Niedersachsen will Gaffer ausbremsen

Die schlimme Geschichte des Gaffens