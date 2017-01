Einkaufswagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen 

Bremervörde - Mit einem ungewöhnlichen Diebstahl beschäftigen sich derzeit die Ermittler der Bremervörder Polizei. Es geht um einen Einkaufwagen, der jetzt auf einem Foto im Internet erkannt wurde.

Ein Zeuge hatte bereits kurz vor dem Jahreswechsel am 27. Dezember beobachtet, dass sich im Kofferraum eines vorausfahrenden Fahrzeugs ein Einkaufswagen befand. Diese kuriose Szene hat er vor einer Ampel in der Alten Straße fotografiert. Das berichtet am Freitag die Polizei.

Er veröffentlichte das Bild beim Facebook-Portal „Spotted: Bremervörde“.

Dort sorgte das Bild für Aufsehen - und einige lustige Kommentare. So stellte ein Nutzer fest: Es gebe also Einkaufswagen aus Plastik, Holz und „DiebSTAHL. Eine Frau vermutete, dass sich der Dieb schon den Grill für den kommenden Sommer besorgen wollte.

Doch obwohl das Foto zum Schmunzeln sei, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp „Es bleibt ein Diebstahl.“ Das sehen auch die Verantwortlichen des geschädigten Discounters Lidl so, die ihren Wagen auf dem Foto erkannt haben. Sie erstatteten bei der Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls.

Die Polizei fahndet nun nach dem Halter des Auto, mit dem der Einkaufswagen abtransportiert wurde. Da aber ein Teil des Kennzeichens in dem Facebookpost unkenntlich gemacht wurde können Sie den Pkw momentan noch nicht zuordnen. Daher bitten die Beamten Zeugen, die Hinweise zu dem Einkaufswagen-Dieb machen können, sich unter Telefon 04761/99450 zu melden.

jom

Rubriklistenbild: © Polizei