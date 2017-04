Im „Gaffer-Prozess“ wird eine Teileinstellung erwogen

Bremervörde - Im Prozess gegen drei mutmaßliche Unfallgaffer können sich das Amtsgericht Bremervörde und die Staatsanwaltschaft bei zwei Angeklagten eine Einstellung des Verfahrens vorstellen.

Das geht aus einem Schreiben des Amtsgerichtes vom 29. März hervor. Voraussetzung sei eine „geständige Einlassung“ des jeweiligen Angeklagten verbunden mit einer Entschuldigung. Für den dritten Angeklagten komme eine Einstellung nach vorläufiger Einschätzung derzeit nicht in Betracht.

Das Gericht reagierte damit auf eine Anregung von Verteidiger Lorenz Hünnemeyer, der den ältesten der drei angeklagten Brüder vor dem Amtsgericht vertritt. Er wertete das Schreiben als Angebot. Gerichtsdirektor Helmut Claudé bestätigte am Dienstag die Erwägungen, betonte aber zugleich: „Was dabei aber herauskommt, ist noch völlig offen.“

Vorwurf: Massive Behinderung der Einsatzkräfte

Den 20, 27 und 36 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im Sommer 2015 in Bremervörde bei einem Verkehrsunfall in einer Eisdiele mit zwei Toten die Einsatzkräfte massiv behindert und sie zudem bedroht und verletzt zu haben.

Eine Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit käme „nach vorläufiger Auffassung“ nur für den 20 sowie den 36 Jahre alten Angeklagten in Frage. Gegen den 27-Jährigen soll so oder so weiter verhandelt werden. Er muss sich wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

27-Jähriger nahm Polizisten in den Schwitzkasten

Bei dem Unfall soll er bei einem Gerangel einen Polizisten in den Schwitzkasten genommen und erheblichen Widerstand geleistet haben. Zwei Beamte wurden verletzt.

Am nächsten Verhandlungstag am 12. April dürfte sich vermutlich zeigen, wie es weiter geht. Fraglich bleibt, ob die Angeklagten sich tatsächlich geständig äußern wollen. Nur für diesen Fall signalisierte die Staatsanwaltschaft, entsprechende Anträge auf Verfahrenseinstellung zu stellen.

Zuvor war der Prozess gegen die mutmaßlichen Gaffer mehrmals unterbrochen worden. Die Verursacherin des Eisdielen-Crashs war vor einigen Wochen verurteilt worden und starb völlig überraschend kurz darauf.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-avis