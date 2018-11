Dieb macht Rechnung ohne misstrauischen Chef

Bremervörde - Kontrolle ist gut, doppelte Kontrolle ist besser. Das hat sich ein Firmenchef in Bremervörde gedacht, der dank zweier Überwachungskameras in seinem Büro einen Dieb ertappt hat.

Von einer der Kameras wusste der Mitarbeiter. Er wollte Geld vom Chef stehlen und ging deshalb aus seiner Sicht besonders clever vor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zur Tarnung hielt er sich nämlich eine große Pappe vor den Körper.

Was er aber nicht wusste: Aus einem anderen Winkel filmte ihn währenddessen die zweite Kamera, so dass er schnell als Täter entlarvt war. Das Geldscheinbündel fand die alarmierte Polizei in seiner Unterhose. Kleinlaut händigte er die Beute seinem Chef aus. Beim Dieb stießen die Beamten außerdem auf ein kleines Briefchen mit weißem Pulver, was sich als Rauschgift herausstellte.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa