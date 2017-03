Bremervörde bekommt einen Schul-Neubau

Bremervörde - Von Stephan Oertel. Das Gymnasium und die direkt angrenzenden Berufsbildenden Schulen (BBS) in Bremervörde werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Darauf hat sich jetzt der Schulausschuss des Kreistags einstimmig festgelegt. Eine Sanierung der maroden Gebäude ist damit vom Tisch.

Rektor Tammo Löffler und Schulelternratsvorsitzender Werner Oerding reckten während der Sitzung vor Ort im Gymnasium strahlend ihre Daumen hoch, als der Beschluss gefallen war. Die beiden Vertreter des Gymnasiums hatten sich wie auch die BBS für einen Neubau eingesetzt. Löffler ist optimistisch: „In vier Jahren steht das Ding.“ Und nachdem er sich andernorts über Schulbauten informiert habe, geht er davon aus, dass das Projekt in Bremervörde deutlich weniger als die vom Landkreis grob veranschlagten 60 Millionen Euro kosten wird.

Abgeordnete und Verwaltung sind da zurückhaltender. Für Festlegungen auf Zeit und Kosten sei es zu früh, hieß es. Christina Bonke, Leiterin des Amts für Gebäudemanagement, deutete immerhin an, dass die neuen Gebäude vermutlich ein, eventuell sogar zwei Jahre vor dem ursprünglich anvisierten Termin fertig sein können. Den hatte sie noch im Herbst auf 2024 datiert. Dieser „Zeitplan des Grauens“ sei vermutlich hinfällig. Es gibt aber durchaus noch einige Knackepunkte, merkte Erster Kreisrat Torsten Lühring an.

Raumkonzept wird bereits erarbeitet

Angesichts der Kosten hatte er zuletzt dafür geworben, eine Sanierung der maroden Schulgebäude nicht zu schnell auszuschließen. Eine Beratungsfirma hatte ermittelt, dass diese deutlich günstiger ist als ein Neubau. Nicht eingerechnet ist darin allerdings, dass Schüler während der Arbeiten in Räumen außerhalb ihrer Schule unterrichtet werden müssen. Inzwischen sei klar, dass es solche Räume in der Stadt nicht gibt und stattdessen für mehrere Jahre zum Beispiel Container aufgestellt werden müssten. Kosten: 7,7 Millionen Euro. Damit lägen die Ausgaben für Sanierung und Neubau nicht mehr weit auseinander, denn bei letzterem können die Schüler in ihren Schulen bleiben bis die neuen Gebäude fertig sind. Auch die Verwaltung empfahl daher nun einen Neubau.

Schon jetzt wird an einem Raumkonzept gearbeitet. Gemeinsam mit den Schulen wird überlegt, was für Räume benötigt werden. Diese sollen modernen Standards entsprechen, gleichzeitig hoffen die Beteiligten auf Synergien. Nicht alles muss es an beiden Schulen geben. Für die Planung und Ausführung des Baus will der Landkreis einen Projektsteuerer einschalten. Zeven habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die Aufgabe soll europaweit ausgeschrieben werden.

Nach 40 Jahren völlig marode

Wo genau Gymnasium und BBS künftig stehen und wie die Gebäude aussehen werden, soll in einem Wettbewerb ermittelt werden. Platz genug ist auf dem jetzigen Grundstück im Ortsteil Engeo. So legten erste Untersuchungen nahe, dass etwa der Untergrund auf dem Sportplatz einen bis zu viergeschossigen Bau zulässt, teilte Bonke mit. Da die beiden Schulen die städtische Sportanlage mitnutzen dürfen, könnten sie auf eine eigene Anlage verzichten, hätten beide Schulen mitgeteilt. Eine 100-Meter-Bahn mit Sprunggrube reiche. Dass dies im BBS-Kollegium nicht alle teilen, warf Lehrervertreter Ralph Lindemann ein.

Parteiübergreifend unterstützten die Abgeordneten das skizzierte Vorgehen. Er sei froh, dass jetzt eine Entscheidung gefällt wird, betonte Volker Kullik (SPD), dessen Partei sich schon früh auf einen Neubau festgelegt und für den Ausschuss einen Antrag formuliert hatte. Letztlich einigte man sich auf einen fast gleichlautenden Vorschlag der Verwaltung. „Je eher wir wissen, wo wir hin wollen, desto schneller geht es voran“, so Kullik. Reinhard Bussenius (Grüne) hofft, dass die neuen Schulgebäude länger stehen als die jetzigen, die nach nur gut 40 Jahren völlig marode sind. Der Königsweg ist ein Neubau gleichwohl nicht, warf Lühring ein. Zum Beispiel werde es nicht bei dem optimalen Zuschnitt des Grundstücks bleiben. Müssten Schulhof und Sportfläche näher an die Wohnbebauung rücken, könnte es Probleme beim Lärmschutz geben. Er warb dafür, die weiteren Schritte mit Augenmaß anzugehen. „Bei den Kosten kann einem angst und bange werden.“