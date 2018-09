46-jährige Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Bevern - Bei einem Verkehrsunfall auf der K125 in Bevern ist am Donnerstagabend eine 46-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Harburg verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 67-jährige Autofahrerin aus Bremervörde kurz vor 18 Uhr mit ihrem Wagen von der Kreisstraße nach links in die Beverner Straße abbiegen. Dabei hat sie die entgegenkommende Bikerin vermutlich übersehen, heißt es in der Pressemitteilung. Nach einer Gefahrenbremsung kam die 46-Jährige mit ihrer Maschine zu Fall. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden.

