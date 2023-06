Brauerstraße Rotenburg: Überraschungen in der Wandergrube

Von: Andreas Schultz

Teilen

Bis zu fünf Meter tief ist die Baugrube in der Brauerstraße. Stahlplatten sichern die Ränder gegen Einsturz. © Schultz, Andreas

Nur eine Baustelle? Mit der Baugrube in der Brauerstraße in Rotenburg ist es etwas komplizierter: Sie ist bis zu fünf Meter tief - und das zieht einige Herausforderungen für die Bauarbeiter mit sich.

Rotenburg – Das Wummern des Rüttlers ist schon aus einiger Entfernung zu hören. Ein Mann bearbeitet mit dem Bodenverdichter ein Fleckchen Erde in der Brauerstraße. Ja, richtig: in der Brauerstraße. Denn dort, wo die Füße des Bauarbeiters stehen, befinden sie sich einige Meter unter dem normalen Asphaltniveau. In der B440 wird gegraben – und zwar bis zu fünf Meter tief.

Haben auf der Baustelle Brauerstraße alles im Blick: Polier Wilhelm Wedemeyer (v.l.), Auftragnehmer Frederick Elsbroek und Lars Strehl vom Bauamt der Stadt. © Schultz

Anstoß für die Arbeiten war eine Mulde. Von einem Tag auf den anderen sackte im April der Asphalt ab, etwas Sprühfarbe und ein paar Warnbaken zierten für einige Tage die skurril wirkende Teerschüssel als Stillleben.

Aktivität zunächst im Hintergrund

Für den Außenstehenden geschah anfangs wenig, auch nachdem die Vollsperrung bereits eingesetzt hatte. „Auf dem Schreibtisch passierte dafür ziemlich viel“, sagt Frederick Elsbroek von der Firma Grewe. Sie tritt als Auftragnehmer auf, Subunternehmer sind die Tiefbaugesellschaft Otto Schröder und Ernst Gerken Straßenbau. Einen Teil dieser augenscheinlichen Ruhe führt Elsbroek auf die Vorbereitungen zurück: Die Stadt habe zunächst eine Kamerafahrt in Auftrag gegeben, um die Schäden des betroffenen Kanals einschätzen zu können. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Hauptkanal eingebrochen ist, was letztlich zu der Mulde in der Asphaltdecke geführt hat. Auch etliche Hausanschlüsse müssen repariert werden, fügt Lars Strehl vom Bauamt der Stadt hinzu.

Das stellte für alle Beteiligten eine von vielen Überraschungen dar. Und als man nach Voruntersuchungen und Bohrungen endlich die Straße öffnen konnte, gab es wieder Anlass zur Verwunderung. Eine alte, ungenutzte Leitung lag in der Erde, dicht unter der Asphaltschicht hatte man auf Findlinge gebaut: „Das sind Dinge, die man heute nicht mehr so machen würde“, sagt Elsbroek.

Die Grube wandert

Als sich die Augenbrauen wieder gesenkt hatten, stand sie endlich: die Baustelle. Knapp über 30 Meter lang, fünf Meter breit. Um in die Tiefe zu kommen, schaufeln Bagger immer wieder Sand und Steine raus. Anschließend errichten Bauarbeiter mithilfe schweren Geräts rechts und links der Baugrube tragende Wände, den sogenannten Verbau. Die Tiefe der Grube mache die Absicherung der Statik notwendig, erläutert Polier Wilhelm Wedemeyer.

„Die Baugrube wandert jetzt“, fügt er hinzu. Ist das alte Kanalstück entfernt und dort ein neues Rohr mit 25 Zentimetern Durchmesser ersetzt, kommt der Aushub im hinteren Teil wieder ins Loch, derweil wird am anderen Ende erweitert. Das erweckt den Eindruck des neun Meter langen „Wanderlochs“ – „Stück für Stück geht es voran“, so Wedemeyer. Richtung: Ortsausgang.

Die Tiefe der Baustelle erfordert weitere technische Rafinessen. Neben dem Verbau ist auch das Abpumpen des Grundwassers notwendig – ansonsten würde die Baugrube einfach volllaufen, erklärt der Baustellenchef. Spezielle Lanzen ziehen das Wasser an, Rohre transportieren es links und rechts der Baugrube zum Regenwasserkanal an der Lidl-Einfahrt.

Die Überreste einer alten Leitung. Die neuen Rohre sind orange und aus Kunststoff. © Schultz, Andreas

Und auch das Abwasser, das sonst über den zu reparierenden Kanal in Richtung Stadt fließen würde, muss weg. Auch dafür gibt es eine Pumpe: Die setzt kurz hinter der Baustelle an und leitet alles, was mal aus Richtung Stockforthsweg durch Ausguss oder Klospülung gegangen ist, an der Baustelle vorbei in den nächstgelegenen Gully. Oder wie Elsbroek sagt: „Wir pumpen die ganze Suppe einmal an uns vorbei.“ 20 bis 25 Liter pro Sekunde, weiß Strehl. Mit der Pumpe für das Grundwasser laufen daher insgesamt drei Geräte im 24-Stunden-Betrieb.

Kommende Baustellen Bekanntermaßen ist das Kanalnetz der Stadt marode. Die nächsten Baustellen hat Lars Strehl bereits parat: In absehbarer Zeit sei der Regenwasserkanal der Straße „Am Kalandshof“ fällig – halbseitige Sperrung inklusive. 350 Meter Großrohr würden verlegt. In der Schillerstraße habe es gerade eine Notreparatur gegeben. Die Erneuerung dortiger Leitungen soll in den nächsten anderthalb Jahren erfolgen.

Güllefass auf dem Fußweg

So faszinierend das ist, so wenig Verständnis würden Autofahrer oft für die Baustelle zeigen. Viele bretterten durch das Wohngebiet, statt die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. Den Vogel schoss der Fahrer eines Traktors ab, der mit Güllegespann über Fuß- und Radweg fuhr. Jetzt ist die Baustelle breiter, kein Platz mehr für Trecker.

Wie viel das Projekt kosten wird, lässt sich noch nicht sagen. Strehl geht von einem „niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag“ aus. Da nach tatsächlicher Leistung abgerechnet werde, kommt es auf die Überraschungen an, die sich nach kaputten Anschlüssen und Findlingen noch so anfinden. Gleiches gilt für den Abschlusstermin der Arbeiten. Fest steht hingegen, dass die Stadt die Straße zumindest für die Kanalrohre möglichst 80 Jahre nicht mehr anfassen will – so lange sollen die neuen Rohre halten.