Bothel spart Sprit: Alle Mülltonnen auf eine Seite

Von: Jens Wieters

Der Botheler Ingo Kuntze hofft, dass eine Idee möglichst viele Nachahmer im Landkreis findet - und nicht nur dort. © Wieters

Der Müllwagen spart in Bothel die Hälfte der bisherigen Einsatzzeit, denn alle Mülltonnen werden zur Leerung auf eine Straßenseite gestellt.

Bothel – Irgendwann vor gut einem Jahr saß Ingo Kuntze auf der Terrasse seines Hauses an der Straße Im Est in Bothel. Der schwere Müllwagen bahnte sich mühsam seinen Weg vorbei an parkenden Autos und spielenden Kindern – um nach wenigen Minuten die Strecke in entgegengesetzter Richtung zu fahren, um die Tonnen von Kuntzes Nachbarn auf der anderen Straßenseite zu leeren. Um es vorweg zu nehmen: Die Entsorgung ist jetzt einfacher und günstiger, sicherer für die Kinder und auch besser für das Klima.

Wir haben ganz schmale Straßen mit vielen Kurven. Es ist für den Fahrer des Müllwagens viel einfacher, wenn er nur einmal die Strecke fahren muss.

„Denn die Hin- und Herfahrerei muss doch nicht sein“, dachte sich Kuntze damals am Kaffeetisch und ihm kam recht schnell die einfache wie geniale Idee: Alle Hauseigentümer oder Mieter eines Wohnviertels stellen ihre Mülltonnen zur Leerung einfach auf eine Straßenseite, so braucht der Mülllaster nur eine Tour zu fahren, statt irgendwo umständlich zu wenden, um dann die Tonnen auf der anderen Straßenseite abzuklappern.

Nur ist es in Deutschland und damit auch in Bothel klar geregelt. Und die Abfallbewirtschaftungssatzung besagt, dass der „Abfallbehälter vor dem zu entsorgenden Grundstück bereitstehen muss“.

Aber wenn alle Nachbarn mitmachen, müsste sich doch auch diese Satzung zumindest so dehnen lassen, dachte sich Kuntze und ging mit seiner Idee von Haustür zu Haustür. Und alle Anwohner Im Est waren begeistert. „Wir haben hier eine ganz schmale Straße mit vielen Kurven, an denen die Einfamilienhäuser stehen. Da ist es für den Fahrer des Müllwagens viel einfacher, wenn er zur Entsorgung nur einmal die Straße entlang fahren muss.“ Argumente, die gezogen haben.

Und nicht nur an der Straße Im Est, denn Kuntze hat sich die Mühe gemacht, Anwohner von neun (!) weiteren Botheler Straßen für diese neue Art der Müllentsorgung zu begeistern. „Weil mache Leute es schwarz auf weiß haben wollten, dass da auch erlaubt ist“, wie Kuntze sagt, gab es Mitte Februar entsprechende Post vom Betrieb für Abfallwirtschaft in den Briefkästen der Botheler Straßen.

In Reih und Glied stehen die Mülltonnen auf einer Straßenseite in Bothel. So braucht der Müllwagen nur einmal die Strecke abzufahren. © Kuntze

„Mit dieser einfachen Idee gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit bei der Müllabfuhr. Einfach eine tolle Sache“, sagt Gerd Holtermann von der Landkreisbehörde. Grundsätzlich unterstütze der Abfallwirtschaftsbetrieb solche Anregungen gerne. Wenn sich die Anwohner einig seien und die Abstimmung mit der Entsorgungsfirma erfolgt sei, werde so etwas auch sofort umgesetzt. „Wie jetzt im Fall Bothel.“ Die Anwohner haben sogar eine detaillierten Plan vom Landkreis bekommen, auf dem leicht ersichtlich ist, wo sie ihre Tonnen platzieren müssen. Das sei problemlos auch in anderen Gemeinden möglich, wenn sich alle einig seien. „Dann brauchen wir nur einen Hinweis und setzen uns mit den Entsorgern in Verbindung. Und dann läuft das ziemlich schnell.“ Natürlich sei die „einseitige Müllabfuhr“ zumeist nur an Straßen mit Tempo 30 möglich, denn es sei einer älteren Frau kaum zuzumuten, ihre Mülltonne auf die andere Seite einer viel befahrenen Bundesstraße zu schieben.

Und auch die Entsorger ziehen mit. „Klar, für uns ist das natürlich ideal. Wir sprechen alle über Klimaschutz, dann hilft es in unserer Branche schon ungemein, wenn wir solche Straßen nur einmal abfahren müssen“, sagt Christian Knoll von der Firma Oetjen aus Seedorf, die mit ihren Abfuhrwagen regelmäßig in Bothel unterwegs ist. Auch mit Blick auf die aktuellen Dieselpreise würde das enorm helfen, Kraftstoffkosten zu senken.

Auch am Stockforthsweg wird einseitig entsorgt Die Idee des Bothelers Ingo Kuntze hat sich bereits herumgesprochen, denn auch in der Kreisstadt Rotenburg haben einige Bürger diese einfache Form der effizienteren Müllentsorgung selbst in die Hand genommen. Im Neubaugebiet am Stockforthsweg ist dies zum Beispiel der Fall. Quasi ein kleiner Beitrag für den Umweltschutz einer engagierten Nachbarschaft. Wer dennoch unbedingt die Landkreisbehörde darüber informieren will, der schickt eine E-Mail an abfallwirtschaft@lk-row.de.

Für Ingo Kuntze gibt es aber noch einen anderen Aspekt, warum seine Idee Nachahmer in möglichst vielen Kommunen des Landkreises finden sollte: „In vielen Häusern der Neubaugebiete wohnen kleine Kinder, die ab und zu auch die Straße zum Spielen nutzen. Und nicht immer sind sie für den Fahrer des Mülllasters zu sehen. Der ist zwar nur sehr langsam unterwegs, aber fährt er nur einmal die Straße entlang, dann verringert sich die Gefahr eines Unfalls um die Hälfte.“

Und Gerd Holtermann von der Abfallbehörde hat mit Blick auf die Müllabfuhrbeiträge sogar noch ein weiteres Bonbon für die Anwohner parat: „Es kann durchaus sein, dass die Entsorgung auch mal günstiger wird, wenn wir mit dieser Idee ordentlich Kosten sparen.“