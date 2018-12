Zwölfminütiger Film gegen Diskriminierung aller Art

Bothel - Von Jens Wieters. Jonas Paetzold, das „Gesicht der Kampagne“ der Botheler Wiedau-Schule „Wir gegen Diskriminierung“, ist sich sicher: „Wir haben bestimmt einige Mitschüler zum Nachdenken animiert.“ Und mit ein bisschen Glück nicht nur seine Schulkameraden, sondern auch Mitarbeiter des Niedersächsischen Kultusministeriums. Denn die müssen im Februar entscheiden, ob das Filmprojekt der Schule einen der vorderen Plätze beim diesjährigen Schülerfriedenspreis ergattert.

Denn der gut zwölfminütige Filmbetrag hat bereits auf der Internetseite der Oberschule für viele Klicks und sicher auch für virtuellen Applaus der Betrachter gesorgt.

„Der Film greift besonders die Bereiche Rassismus, Sexismus und Homophobie auf und setzt sich kritisch mit ihnen auseinander“, erzählt Jonas Paetzold, der mit seinen vielen Aufklebern und Stickern im Werte- und Normenunterricht gemeinsam mit Lehrerin Claudia Ahmetaj beim Thema „Sinn des Lebens“ auf die Idee für dieses Projekt kam. „Denn gerade hatte ich die Mail des Ministeriums gelesen, in der um eine Teilnahme am Friedenspreis geworben wurde“, erzählt die Lehrerin.

Schüler aus den Klassen 9 b R, 7.1 und 10 a H mussten nicht lange überzeugt werden, mitzumachen. „Dann haben wir mit Paul Ambrosio einen ehemaligen Schüler gefunden, der spontan seine Teilnahme zugesagt hatte, den Film nicht nur zwei Tage lang zu drehen, sondern auch für den Schnitt zu sorgen“, sagt Claudia Ahmetaj.

„In dem Streifen wird in Form von Rollenspielen ein leider immer noch auftretendes diskriminierendes Verhalten gezeigt, immer aus dem Alltag der Schüler“, berichtet der 14-jährige Jonas, der in dem Film auch die Moderation übernimmt. Aber es geht in dem Streifen in allen drei angesprochenen Bereichen auch um positive Beispiele, das Schule auch anders sein kann.

„Mit dem Hashtag ,#wirgegendiskriminierung‘ rufen die Schüler zu einer weltoffenen und toleranten Einstellung gegenüber allen und jeden auf und bieten dabei auch die Möglichkeit an, eigene Erfahrungen und Erlebnisse in diesem Zusammenhang in den sozialen Netzwerken mitzuteilen und zu diskutieren“, teilt die Schule mit.

An dem Projekt seien letztlich aber nicht nur die Schüler der drei Klassen beteiligt gewesen, „sondern wir haben am Ende alle 340 Schüler begeistert“, so Ahmetaj. Das sei besonders bei dem Peace-Zeichen auf dem Sportplatz zu sehen gewesen, dass noch einmal eindrücklich die gemeinsame Haltung der Wiedau-Schule in Bezug auf Diskriminierung unterstreiche.

Jetzt hoffen Schüler und Lehrer, dass sie die Jury überzeugen können und Ende Februar mit einem Geldpreis zwischen 1000 und 1800 Euro überrascht werden. „Das können wir prima für unsere Klassenfahrten gebrauchen“, so Jonas. Aber wichtiger ist dem jungen Hasseler, dass die Botschaft des Films viele Leute anregt, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen: „Damit nicht das noch einmal passiert, was bei unserem Sponsorenlauf für ein Kinderprojekt in Afrika geschehen ist. Dort hatte nämlich ein Elternteil eines Schülers den Spendenschein mit den Worten zerrissen: ,Für Ausländer zahle ich nichts.‘“