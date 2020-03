Zwei, die wie Hund und Katz sind

Die empathische Sabine will für Mutter Paula einen Käsetoast zubereiten, doch das Gerät explodiert. Den Rest des Toasters hält sie danach in den Händen. Foto: Leeske

Hastedt/Worth - Von Henning Leeske. Kein Auge trocken blieb beim Premierenabend der Hemsbünder Theatergruppe. Die Laienschauspieler präsentierten ihrem Publikum das neue Stück „Dat Schwiegermonster“ von Viola Schößler. Bei dem Thema hatte sicher fast jeder seine eigenen Erfahrungen im Hinterkopf, während Schwiegermutter Paula (Ulrike Bömeke) und Schwiegersohn Kurt (Ingo Bartels) sich auf der Bühne fetzten. „De olde Kraih“ war noch eine der netteren Bezeichnungen von Kurt für die Mutter seiner liebsten Waltraut (Marlies von Elling), die natürlich ihre Mutter gar nicht als alte Krähe gesehen hat. Die betagte Paula benötigte vielmehr viel Pflege und Hinwendung, ist sie doch an den Rollstuhl gefesselt.

Bei den engsten Verwandten, wie bei der zweiten Tochter Sabine (Daniela Wübbena), funktionierte diese Mitleidsnummer hervorragend. Es ging sogar so weit, dass Sabine einen Bandscheibenvorfall erlitt und operiert werden musste. Kurt hat seine Schwiegermutter längst durchschaut und will sie so schnell wie möglich loswerden. Selbst die Gefahr, in den Knast zu müssen, schreckte den neuen Vermögensberater nicht ab. Dabei weiß das ganze Dorf, dass Kurt und Paula wie „Hund un Kat sien“. Kein Wunder, denn Paula hatte keinerlei Respekt vor dem Postgeheimnis und las, nachdem sie bei ihm eingezogen war, mit größtem Interesse die Geschäftspost von Kurt. Kurzerhand wurde Kurts Kumpel Siggi (Sven Bömeke) als Handlanger beauftragt, gleich mehrere elektrische Haushaltsgeräte zu manipulieren. Diese Attentate trafen jedoch immer die Falsche, was Siggi gar nicht verkraftet hat, hatte er doch schon lange ein Auge auf das versehentliche Opfer geworfen. Denn neben allen hinterlistigen Mordplänen kommen der Herzschmerz und die Liebe in dem Stück nicht zu kurz. Letztendlich löste die zwischenmenschliche Zuneigung viele Probleme, wodurch das Stück eine sehr interessante Wendung erfährt.

Bartels bestach dabei als Schwiegersohn in seiner Paraderolle und brachte alleine durch seine Gestik nicht nur seine Fans im Publikum in mehreren Szenen zum Lachen. Ulrike Bömeke erzeugte als gut gespielter Gegenpart von Kurt viel Reibungshitze auf der Bühne, die den Elektriker Peter (Günter Wulf) gleich zum Glühen brachte. Daniela Wübbena gefiel sich in ihrer Opferrolle nicht ganz so, weil sie schließlich ständig neue Perücken und Frisuren in der Maske zwischen den Szenen umkostümieren musste, aber beim Anblick ihres neuen Herzblattes floss sie herrlich auf der Bühne dahin. Mit Fassung trug dies Marlies von Elling als standhafte Ehefrau ihres unbelehrbaren Kurts. Für Theaterfreunde des plattdeutschen Humors auf jeden Fall ein Pflichttermin, zumal es diesen Abend rein um die Familienverhältnisse geht „un nich um Peeräppels oder Kohflarren geid“.

Hinter der Bühne verhalfen zur gelungenen Premiere Annette Bürger, Tanja Gumhold, Carmen Wilk, Lothar Irmscher, Uwe Wulf, Olaf Weiss und Janine Stein. Am 11. März um 20 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung im DGH Hastedt/Worth. Karten für sieben Euro können an der Abendkasse gekauft oder per Telefon unter 0174 / 8564569 reserviert werden.