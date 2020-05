Wegfallende Steuereinnahmen werden sich im Haushalt 2021 bemerkbar machen

Bothel – Die Corona-Krise wird sich auch auf die Steuereinnahmen der Kommunen auswirken. Was das im Fall der Samtgemeinde Bothel konkret in den kommenden Monaten bedeutet, erläutert Kämmerer Michael Fehlig.

„Auf den Haushalt 2020 der Samtgemeinde Bothel haben sinkenden Steuereinnahmen kaum Auswirkungen, weil die Zahlen auf den Einnahmen der Gemeinden im vergangenen Jahr basieren.“ Die Steuern würden im Februar, Mai, August und November eingezogen. „Aufgrund der aktuellen Situation gehe ich davon aus, dass im Mai die Mitgliedsgemeinden weniger Gewerbesteuereinnahmen bekommen“, so Fehlig. Einige Betriebe ließen sich ihre Steuern stunden und beantragten beim Finanzamt eine Herabsetzung der Steuerlast.

Das betreffe die von Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen wie die Gastronomie oder so mancher Handwerksbetrieb. „Das werden einige Betriebe sicherlich nutzen. Unklar ist, wie viel weniger an Steuern die Gemeinden einnehmen. Zahlen zu nennen, ist schwer möglich“, meint der Kämmerer. Im Bereich der Einkommenssteuer sehe die Situation anders aus. „Im Haushalt hatten wir mit einer Steigerung von fünf Prozent gerechnet. Die erste Rate in diesem Jahr hat statt der fünf Prozent sieben Prozent an Steuermehreinnahmen gebracht.

Die im August fällige zweite Rate wird aufgrund der Kurzarbeit vieler Betriebe wegen der Corona-Maßnahmen deutlich geringer ausfallen. Ich schätze, dass wir 100.000 Euro weniger als veranschlagt einnehmen.“ Auch bei der Umsatzsteuer stehen die Vorzeichen auf Abwärts. „Im ersten Quartal haben wir für alle Mitgliedsgemeinden 125.000 Euro erhalten. Im zweiten Quartal waren 140.000 Euro eingeplant, die wir auf keinen Fall erreichen werden“, weiß Fehlig. Für das Haushaltsjahr 2021 prognostiziert der Kämmerer „schwierige Zeiten“. Denn der Haushalt basiert auf den Steuerzahlen der Gemeinden in diesem Jahr bei wegbrechenden Steuererlösen. „Der Schulbau ist durchfinanziert“, stellt Fehling klar, dass der Umbau der Wiedau-Schule nicht beeinträchtigt wird.