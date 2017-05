HEMSLINGEN - Jetzt ist es offiziell: Nadja Köhler, die seit Monaten die Grundschule Hemslingen kommissarisch leitet, hat die Landesschulbehörde nach erfolgreicher Prüfung zur neuen Rektorin bestellt. Während einer Musical-Aufführung in der Turnhalle der Bildungseinrichtung überraschten Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle und die Vertreterin der Landesschulbehörde, Evelyn Dorweiler, Köhler mit der Übergabe der Ernennungsurkunde.

Seit dem Jahr 2011 unterrichtet die Rotenburgerin an der Hemslinger Grundschule. „Studiert habe ich in Oldenburg und meine Referendarzeit in Uchte absolviert“, berichtet sie. Für ihre erste Anstellung als Pädagogin verließ sie das Festland und ging 2008 an die Inselschule auf Juist. Vor sechs Jahren hat sie sich näher zu ihrer Heimatstadt Rotenburg versetzen zu lassen. Und so kam sie nach Hemslingen.

„Die Arbeit auf Juist hat mir viel Freude bereitet. Aber als Lehrerin stehst du stets im Fokus der Inselbewohner. In der Sommersaison strömen viele Touristen auf die Insel, in den kalten Monaten ist es ziemlich einsam. Und wenn das Schiff nicht fahren kann, gibt es im Laden weniger zu kaufen“, schildert Nadja Köhler, die sich nun auf ihre Aufgabe als Rektorin freut.

Teamgeist ist ihr wichtig

„Die intensive Kooperation mit der Lindenschule in Rotenburg führen wir weiter fort. Das Mitbestimmungsrecht der Schüler im Rahmen des Möglichen möchte ich stärken. Und wir wollen weiter die projektbezogene Arbeit ausbauen“, berichtet Köhler, die sich als Mitglied eines Teams ansieht – „von der Reinigungskraft bis zu mir“, schiebt sie nach.

„Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam die Grundschule voranbringen. Wir sitzen alle in einem Boot. Und mir ist ein respektvoller Umgang in der Schule wichtig“, betont sie. Die Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Bothel als Schulträger bezeichnet die neue Rektorin als „wirklich sehr gut“.

Zudem plane sie den Einsatz neuer Medien, wie Nadja Köhler es von anderen Schulen kennt. - woe