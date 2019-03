Windkraft kennt keine Grenzen

Sehlingen/Süderwalsede - Von Henning Leeske. Große Windräder werfen große Schatten voraus und sorgen so für viel Kontroverse in den Kirchlintelner Ortschaften Kreepen und Sehlingen – und auch im benachbarten Süderwalseder Ortsteil Rahnhorst, denn Windenergie kennt keine Landkreisgrenzen.

Deswegen hatte der Sehlinger Kurt Hoffmann-Rietzler eine Veranstaltung im Sehlinger Dörpshus rund um das Thema Windpark zwischen den Ortschaften Kreepen, Rahnhorst, Süderwalsede, Sehlingen und Kirchwalsede organisiert. Viele Interessensgruppen fanden sich ein und diskutierten teilweise emotional mehrere Stunden über alle Gesichtspunkte dieses Großprojekts.

Nach einem Eingangsstatement von Hoffmann-Rietzler mit der Schlussfrage „Wem gehört Sehlingen?“ wies der Geschäftsführer der Pachtumlagegesellschaft (PUG) Jochen Hestermann auf die in der Vergangenheit angebotenen Infoveranstaltungen in den Jahren 2012 und 2017 hin. „Das Unternehmen Agrowea haben wir bewusst als Investor ausgesucht, weil so das Modell des Bürgerwindparks möglich werden kann“, so Hestermann. Sonst könne jeder Investor in diesem Vorranggebiet einen Bauantrag stellen, wodurch viel weniger bis gar kein Mitspracherecht der Einwohner die Folge sein könnte.

Daher klärte Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald über die aktuelle Rechtslage bezüglich des Baus von Windanlagen auf: „Im Bauausschuss haben wir in der F-Planänderung eine Abstandsregelung im Verhältnis zur Anlagenhöhe berücksichtigt. Ich finde, dass wir mit dem dreifachen Abstand der Anlagenhöhe eine saubere Lösung gefunden haben.“ Denn weitergehende Beschlüsse des Gemeinderats, wie von vielen Anwesenden gefordert, würde als Verhinderungsplanung sofort von Gerichten gekippt werden.

Der unmittelbar betroffene Anlieger Heino Thies merkte an, dass diese „3H“-Regelung auf das Gerichtsurteil von 2005 zurückgehe als die Rotorflächen noch viel kleiner waren. „Heute mit 15 000 Quadratmetern müssten wir von einer ,5H‘-Regelung sprechen, also dem fünffachen Abstand“, sagte Thies.

Während der Versammlung herrschte ein Dissens, ob in den bisherigen Infoveranstaltungen vom Investor Agrowea und den Flächeneigentümern der Mindestabstand von 1 000 Metern zugesagt worden war oder nicht. Auch die Anlagenhöhe wurde intensiv diskutiert, weil jetzt Windräder mit einer Gesamthöhe von 240 Meter und damit 720 Meter Abstand zum dichtesten Wohngebäude geplant sind. Im Raumordnungsprogramm des Landkreises Rotenburg sind 1 000 Meter ohnehin als Mindestabstand vorgesehen, was aber nur für das Rotenburger Kreisgebiet gelte.

Der Agrowea-Geschäftsführer Wilhelm Wilbers nannte die Höhe als notwendig, weil jeder Meter 0,75 Prozent des Ertrags koste. „Die Enerconanlagen ohne laute Getriebe sind immer noch unser Favorit, und das Blinklicht der Windräder wird nur bei Annäherungen von Flugzeugen in Funktion sein“, sagte Wilbers, nachdem die Teilnehmer ihm zu dieser Zusage aufforderten. Weiter wurden die gesundheitlichen Folgen durch den Infraschall erörtert. Abschließend bot Rodewald an, mit Vertretern aller Gruppen im Dorf sich noch einmal zusammen mit dem Investor an einen Tisch zu setzen, um die eine oder andere Anlage noch um ein paar Meter verschieben zu können. Sonst sehe er den Frieden in der Dorfgemeinschaft massiv bedroht.

Er berichtete außerdem von den Beratungen mit dem Investor der Anlagen zwischen Kreepen und Rahnhorst zusammen mit den Einwohnern. „Dort wurde ein Kompromiss ausgehandelt und eine Anlage komplett gestrichen, um eine höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erreichen.“