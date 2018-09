TuS will öffentliche Debatte über mögliche Steuer

Bothel - Von Jens Wieters. Der Botheler Gemeinderat tagt am Dienstag, 11. September, ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Auf der Tagesordnung stehen einige Punkte zu Themen wie Bebauungsplänen oder Baulücken. Von einer Vergnügungssteuer, die dem TuS Bothel für seine Faschingsfeier im kommenden Jahr auferlegt werden könnte, ist weit und breit nichts zu lesen. „Ich habe jetzt gehört, dass dieses Thema in den nichtöffentlichen Bereich geschoben werden soll“, so Jens Heitmann, Vorsitzender des Sportvereins. Der glaubt, dass die Mehrheit im Rat für die Erhebung der Steuer sein könnte, dieses aber halt nicht öffentlich abstimmen möchte. „Ich halte dieses Vorgehen für höchst fragwürdig, es sind doch die von uns Bürgern gewählten Vertreter, die scheinbar nicht öffentlich zu ihrer Meinung stehen“, schimpft Heitmann.

Dass von den Kommunalpolitikern überhaupt ernsthaft überlegt wird, eine Steuer auf die Traditionsveranstaltung zu erheben, kann der TuS-Chef nicht nachvollziehen. „Zwölf Jahre lang war alles gut. Damals haben wir die Veranstaltung gemeinsam mit den Schützen und der Feuerwehr organisiert. Veranstalter auf dem Papier war ein Gastronom aus dem Ort. Der hatte in diesem Jahr kein Interesse mehr und auch Feuerwehr und Schützen haben abgewunken, sodass wir die Party am Abend und die Kinderveranstaltung am Nachmittag erstmals allein mit einem Gastronomen aus Verden durchgeführt haben“, berichtet Heitmann.

Jetzt sei ihm von der Politik signalisiert worden, dass für künftige Faschingsfeiern in dieser Form eine Vergnügungssteuer fällig werde. Er habe daraufhin den Bürgermeister Heinz Meyer angeschrieben und den offiziellen Antrag gestellt, die Vergnügungssteuersatzung so zu ändern, dass die Faschingsveranstaltung ausgeschlossen werden könne. Der Bürgermeister habe ihm Anfang September mitgeteilt, so Heitmann, dass das Thema am Dienstag nichtöffentlich behandelt werde.

Dass überhaupt der Gedanke an eine Steuer verschwendet werde, kann auch Hans-Jürgen Schliefelner, Abteilungsleiter Fußball im TuS und „Hauptfaschingsfeten-Verantwortlicher“ nicht verstehen: „Es stecken rund 600 Stunden ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder in der Organisation und Betreuung der Feier. Wir haben Leute dabei, die sich extra ein paar Tage Urlaub nehmen, um einzukaufen und alles vorzubereiten“. Ihm persönlich habe es immer „viel Spaß gemacht, für die Kinder im Ort etwas zu organisieren“. Aber bei so einem Verhalten einiger Ratsmitglieder, „besonders aus der CDU-Fraktion“, stelle sich ihm die Frage, ob er sich das noch antun müsse. Für Schliefelner ist es „höchst verwunderlich“, dass die Satzung greifen soll, nachdem der örtliche Wirt die Party nicht mehr machen möchte. „Dass es nun am Wirt liegen soll, weil er nicht aus Bothel kommt, ist auf alle Fälle falsch, da es so in der Satzung mit keinem Wort geschrieben steht.“ Mit etwas Fingerspitzengefühl könne man die Satzung anders auslegen, schließlich leiste der Verein etwas Tolles für die Kinder und den Ort Bothel, so Schliefelner. „Wir sind nicht dafür zuständig, Finanzlöcher der Gemeinde mit unserem Ehrenamt zu stopfen“, sagt der Fußball-Chef, der am Dienstag den Politikern vor Ort „genau auf die Finger“ gucken will – „gemeinsam mit vielen TuS-Mitgliedern“.

Hoffnung setzen die Sportler auf die SPD-Fraktion im Gemeinderat. „Wir werden zu Beginn der Sitzung eine Änderung der Tagesordnung beantragen, um das Thema öffentlich zu diskutieren“, so SPD-Frau Erika Schmidt.

Der parteilose Bürgermeister Heinz Meyer will auf Nachfrage unserer Zeitung „nichts“ zu der Angelegenheit sagen: „Das wird am Dienstag bei der Sitzung entschieden.“