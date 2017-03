Wiedau-Schule bekommt neues Gesicht

So wie Sottrumer Gymnasium könnte der Anbau in Bothel aussehen. - Foto: Leeske

Bothel - Die Wiedau-Schule bekommt ein neues Gesicht. In der Sitzung des Schulausschusses wurde eine Beschlussempfehlung einstimmig für eine Variante des Schulmensa-Neubaus ausgesprochen, die einen neuen Eingangsbereich für die gesamte Schule vorsieht. „Wenn Sie die Variante A wählen, wird das ganze Gebäude lichtdurchflutet. Und mit dem Pultdach beim Haupteingang bekommt die Schule ein richtiges Gesicht“, wandte sich der Geschäftsführer Michael Werner vom Planungsbüro Sikma aus Achim an die Politiker.

In einer detaillierten Präsentation wurden den Ausschussmitgliedern zwei Varianten erklärt, die teilweise schon in der Planungsgruppe umfassend in das Projekt eingebunden wurden. Die zweite Variante sah einen Ausbau im südlichen Trakt der Schule vor, was allerdings die sanierungsbedürftigen Gebäudeteile unberührt gelassen hätte. Dieser Umbau hätte mit 1,83 Millionen Euro zu Buche geschlagen, aber ohne Berücksichtigung der Sanierungskosten für den Mitteltrakt. Ein weiterer Nachteil wäre die weitere Verkleinerung des Schulhofes gewesen.

Der Schulausschuss hat sich nun jedoch für den großen Wurf entschieden und dem Samtgemeinderat den Abriss und Neubau des nördlichen Gebäudeteils empfohlen. Getreu dem Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ wird bei der neuen Schulmensa nachhaltig mit Weitsicht investiert. Insgesamt würden hierfür rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Eine Sanierung würde laut Werner ebenfalls sicher im sechsstelligen Bereich liegen, wodurch die Kosten beider Varianten im Grunde vergleichbar wären.

Neben einer Küche und Essensausgabe werde nun eine Mensa gebaut, die bis zu 100 Plätze für Schüler zum Mittagessen vorhalte und gleichzeitig mit der Pausenhalle eine Aula mit 360 Quadratmetern Fläche für 335 Gäste bilde. Für diese stolze Summe wird allerdings nicht nur die Mensa errichtet, sondern auch ein Trakt für die musisch kulturelle Bildung.

Die Fächer Musik, Kunst und Textiles Gestalten erhalten eigene Unterrichtsräume im Obergeschoss samt Sammlung. Weiter werden die Zugänge und Wege im Schulgebäude barrierefreier, da einige Treppen und Rampen verschwinden können. Auch die sehr niedrige Deckenhöhe im Flur wird beseitigt. Das vorgeschlagene Pultdach schafft in der Mensa und der Aula ein ganz neues Raumgefühl. Die Schülervertretung und der Hausmeister bekommen auch ein neues Domizil. Außerdem wird ein Aufenthaltsraum für das Reinigungspersonal gebaut.

„Meine Empfehlung ist ganz klar, die Schulmensa mit einem Generalunternehmer bauen zu lassen“, so Werner. Denn so könne das Termin- und Baurisiko von der Samtgemeinde an den Unternehmer übertragen werden. Das Modell des Generalunternehmers war unter anderem wegen der Planungssicherheit und aufgrund des geringen Kostenunterschieds auch der Favorit von Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle.

Die Entscheidungsträger im Ausschuss wollten aber die Modelle zur Ausführung des Neubaus noch in den Fraktionen beraten. - lee