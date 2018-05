Wettkampf der Jugendwehren

Brandschützer-Nachwuchs erwartet in Bothel anspruchsvolle Aufgaben

+ Welche Jugendfeuerwehr ist am besten organisiert? Welche Nachwuchsbrandschützer absolvieren am besten anspruchsvolle Aufgaben? Im Rahmen des Kreis-Bundeswettbewerbs sollen die erfolgreichsten Nachwuchswehren auserkoren werden. - Foto: Feuerwehr

Bothel - Von Lars Warnecke. Die besten Nachwuchswehren aus dem Landkreis werden am Sonntag, 3. Juni, in Bothel hinter dem Bürgerhaus (Horstweg 17) im Rahmen des Kreis-Bundeswettbewerbs ermittelt. Ab 9 Uhr gehen die Gruppen aus den Abschnitten Rotenburg, Zeven und Bremervörde an den Start, um sich im Vergleich zu messen. Die Gewinner vertreten den Landkreis bei späteren Wettbewerben.