Falschfahrer im Kreisverkehr drängt Schulbus ab - Polizei sucht nach Kleinwagen

Ein Falschfahrer in einem Kreisverkehr hat in Westerwalsede (Landkreis Rotenburg) einen Schulbus abgedrängt. Danach flüchtete der Kleinwagen-Fahrer unerkannt.

Westerwalsede - Ein Schulbus ist am Montag gegen 7.40 Uhr von der Rotenburger Straße in Westerwalsede in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei kam dem 63 Jahre alten Fahrer ein Kleinwagen entgegen, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung im Kreisel unterwegs war, heißt es von der Polizei.

Beim Ausweichmanöver stieß der Schulbus mit der rechten Seite gegen eine Schutzplanke. Diese Planke bohrte sich in die hintere Einstiegstür und verursachte einen Sachschaden. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt, Kinder befanden sich nicht im Bus.

Unfall in Westerwalsede: Polizei Bothel sucht Zeugen

Die Fahrerin oder der Fahrer des Kleinwagens flüchtete von der Unfallstelle in Westerwalsede in Richtung „Auf dem Adel“. Die Polizei in Bothel sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04266/8505.