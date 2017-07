Wertvolle Wildbienen

Sarina Pils vom Nabu macht auf die Wichtigkeit der Hautflügler aufmerksam

+ Sarina Pils beherbergt in einem Insektenhotel ihren Wildbienennachwuchs. J Foto: Woelki

BELLEN - Ihren Fleiß sieht keiner. Was passiert, wenn ihr Summen stumm bleibt? Denn Wildbienen sind echte Arbeitstiere. Deutschlandweit existieren 560 Arten von ihnen. „53 Prozent davon befinden sich bereits auf der Roten Liste. Das ist sehr bedenklich. Insgesamt ist die Vielfalt in der Insektenwelt in den vergangenen 15 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen“, mahnt Sarina Pils, die für den Nabu Rotenburg aktiv ist und zahlreiche Naturschutzprojekte in der Region betreut hat und neue immer wieder mit Rat und Tat begleitet.