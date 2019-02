Weiter mit Glyphosat

Brockel - Von Tobias Woelki. So lange der Einsatz des umstrittenen Herbizids Glyphosat gesetzlich zugelassen ist, setzt die Gemeinde Brockel den Unkrautvernichter in geringen Mengen auch weiter ein. Das hat der Gemeinderat Brockel während seiner jüngsten Sitzung mit der Mehrheit der CDU-Fraktion beschlossen.

Die Bürgerliste stimmte geschlossen dagegen und forderte einen Verzicht des Einsatzes von Glyphosat. Die Bürgerliste hatte beantragt, auf den Einsatz des Pflanzengifts auf gemeindeeigenen Flächen zu verzichten.

„Glyphosat wird von vielen Wissenschaftlern als krebserregend eingestuft. In unserer Gemeinde wird das Mittel nach Aussage des Gemeindearbeiters in einer Menge, die in ein Schnapsglas passt, verwendet. Ein Verzicht hätte Signalwirkung für die übrige Bevölkerung“, erläuterte Susanne Hastedt, Vorsitzende der Fraktion der Bürgerliste, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatte.

Darin heißt es unter anderem, dass die Gemeinde auf den Einsatz von glyphosathaltigen oder ähnlich bedenklichen Pflanzenschutzmitteln auf gemeindeeigenen Grundstücken verzichtet, und dass an private Haushalte in Brockel appelliert wird, diesem Beispiel zu folgen. „Unser Antrag orientiert sich an der Vorlage des BUND. Und es wäre vorbildlich, auf das Mittel zu verzichten mit Blick auf das Insektensterben“, so Hastedt.

Dazu erklärte Cord-Heinrich Müller (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Planung und Umwelt der Gemeinde Brockel: „Wir haben das Thema im Ausschuss kontrovers behandelt. Aber wir setzen so eine geringe Menge ein, dass wir dem Rat empfohlen haben, den Antrag abzulehnen.“

Das mochte Thomas Frommeyer (Bürgerliste) nicht so stehen lassen: „Die eingesetzte Menge ist vollkommen unwichtig. Entweder nutzen wir das Mittel oder wir nutzen es nicht.“

„Wir wollen als Gemeinderat neutral bleiben. Der Einsatz ist aktuell noch erlaubt“, erklärte Lothar Sause, Fraktionschef der CDU, die Haltung seiner Partei.

„Ich finde es sehr bedauerlich. Denn es würde ein positives Signal sein, dass wir auf Mittel in unserem Gemeindegebiet verzichten, die gesundheitlich bedenklich sind“, betonte Susanne Hastedt.

Ulrike Eberle, ebenfalls Bürgerliste, bekräftigte: „Unsere Gemeinde klagt gegen die geplante Exxon-Reststoffbehandlungsanlage in Bellen, dann sollten wir auf das Mittel verzichten. Gerade vor dem Hintergrund der Krebsfälle in der Region finde ich es sehr schade, wenn Glyphosat weiter eingesetzt wird.“