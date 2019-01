Wasserdörfer Schützen ohne Führung

+ Der Vorstand mit Schriftführer Heiner Schlunk (v.l.), dem kommissarischen Vorsitzenden Lothar Irmscher und Vize Wilfried Sackmann sucht jetzt einen Vorstand. Foto: Woelki

Hastedt – Wohin steuert der Schützenverein Wasserdörfer? Seit dem Jahrestreffen des 136 Mitglieder zählenden Schützenvereins im Dörfergemeinschaftshaus Hastedt am Freitag hat der Verein keinen ersten Vorsitzenden mehr. Der bisherige Amtsinhaber Lothar Irmscher hatte bereits frühzeitig bekannt gegeben, dass er nicht wieder für das Amt kandidieren werde. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich 70 Jahre alt werde, höre ich auf. Das ist in diesem Jahr der Fall. Neun Jahre habe ich den Verein geleitet, bin zu vielen Veranstaltungen in der Gemeinde, der Samtgemeinde und dem Landkreis hingefahren. Nun kann das ein anderer, jüngerer machen“, betonte Irmscher.