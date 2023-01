Warum Landwirt Jürgen Gevers seinen Milchviehbetrieb aufgibt

Von: Angela Kirchfeld

Teilen

Jürgen Gevers aus Söhlingen gibt seinen Milchviehbetrieb auf. © Kirchfeld

Jürgen Gevers fühlt sich entlastet. Der Landwirt aus Söhlingen hat seine Milchviehhaltung aufgegeben und hat nun deutlich mehr Zeit, nicht der einzige Grund. Weiter bestehen bleibt seine Ackerlandwirtschaft, der Hof wird aber nur noch im Nebenerwerb betrieben.

Söhlingen/Visselhövede – 1999 gründeten rund 30 Landwirte in und um Visselhövede den Milchkontrollverein. Jürgen Gevers war damals einer der Gründungsmitglieder und wurde gleich zu Anfang zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Eine Funktion, die er bis jetzt innehatte. Doch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins war Schluss. „Ich stand nicht mehr mehr zur Wahl, da ich im letzten Jahr mit der Milchhaltung aufgehört habe“, berichtet der Landwirt aus Söhlingen, der noch bis Juli 2022 80 Kühe sein Eigen nannte.

„Nun habe ich aus alters- und gesundheitlichen Gründen den Milchbetrieb aufgegeben. Auch aus der Familie hatte keiner Interesse daran“, sagt er.

Doch so ganz ohne Vieh kann der 64-Jährige aber doch nicht. „Die Boxen wurden neu verpachtet und es stehen wieder Kühe drin, für die ich der Aufpasser und Futtermeister bin. Wenn aber jetzt etwa ein Tier lahmt oder auffällig ist, gebe ich dem Besitzer Bescheid und der ruft den Tierarzt.“ Der Landwirt und seine Frau Christine genießen jetzt lieber ihre Freizeit.

„Das Arbeitspensum eines Melkbetriebs ist sehr vielfältig. Man ist Betreuer, Arzt, Melker, Aufpasser, Futtergeber – alles in einer Person. Die Tiere sind Individuen wie der Mensch auch. Das Melken selbst ist eine sehr körperlich anstrengende Arbeit.“ Vor 50 Jahren habe man 30 bis 40 Kühe gehabt. Heute sei es oft das Zehnfache, wenn man als Betrieb bestehen möchte.

„Alleine für die Umstellung von Sommer- auf die Winterzeit und umgekehrt, brauchen die Tiere drei bis vier Tage. Das ist nun für mich alles entspannter. Ich mache mir keine Gedanken, was ich noch alles fertig haben muss, um rechtzeitig um 17 Uhr zum Melken im Stall zu sein“, sagt Gevers. Allein, dass die Melkarbeit für ihn wegfällt, ist für den Söhlinger Landwirt eine erhebliche Entlastung. „Nun stehe ich nicht mehr so früh auf. Auf die Frage, wie ich nun meinen Tag gestalte, sagte ich: Ich stehe auf, wenn es hell wird und gehe ins Haus, wenn es dunkel wird.“

Weiterhin bewirtschaftet er noch 80 Hektar Acker- und Grünland und baut Sommergerste, Winterroggen und Mais an. „Auch hierfür ist die Nachfolge noch nicht geklärt. Ich mache erst mal ein paar Jahre weiter. Ob die Flächen dann verpachtet oder einer der meiner Söhne, Eike oder Kai, sie übernehmen werden, steht in den Sternen.“ Klar ist für Gevers: „Der Erwerb des Hofes wird kein Voll-, sondern nur noch Nebenerwerb sein.“

Die Arbeit des Milchkontrollvereins hält er aber weiter für sehr wichtig. „Darüber werden viele Daten der Tiere wie Gesundheitsstatur, Parameter, Futterzustand und vieles mehr generiert. Die hätten wir sonst nicht an der Hand.“ Wenn man Spaß an der Rinderhaltung habe, gehöre das automatisch dazu. „Man möchte sich messen, um den Vergleich zu anderen Betrieben zu haben.“ Der Visselhöveder Kontrollverein ist an den Landesverband Mittelweser angeschlossen. „So haben wir auch den Vergleich zu deren Betriebe.“

Eines seiner schönsten Momente? „Mit einer Kuh war ich 1999 in Oldenburg zur Holstein-Schau. Die landete auf den zweiten Platz. Das war schon etwas Besonderes. Da schlägt das Herz höher, wenn man weiß, dass man das Tier gezüchtet und etwas Tolles hervorgebracht hat.“ Für Jürgen Gevers und Ehefrau Christine stehen die Tiere immer an erster Stelle. „Erst kamen die Tiere, dann haben wir für uns gesorgt. Da waren wir uns einig! Denn wenn es den Tieren gut geht, geht es uns auch gut.“