Waldforscher unterwegs

Bothel – 14 Kinder haben jetzt bei der vom Rotenburger Nabu durchgeführten Veranstaltung „Der Wald“ im Rahmen des Botheler Kinderferienprogramms in Prechts-Park dem Leben im Wald nachgespürt.

In Kleingruppen ging es laut Mitteilung mit den ehrenamtlichen Nabu-Stationsleitern auf einen Rundkurs zu fünf Stationen, die im Wald verteilt aufgebaut waren.

So wurde an einer Station der Lebensweg der Schmetterlinge von der Eiablage bis zum Schlüpfen der bunten Falter dargestellt. Bei einer anderen Station wurde mit den Kindern besprochen, warum der Wald als Rohstofflieferant wichtig ist. Es wurde an Baumscheiben das Alter von Bäumen ermittelt.

Bei einer weiteren Station mussten die Kinder beim Weitsprung ausmessen, wie weit sie im Vergleich zu Tieren springen. Bei der Station Wassertransport ging es darum, zu erfahren, wie viel Wasser von einem Ort zum anderen durch Verdunstung und Versickern verloren geht. Ein mit Wasser getränkter Schwamm wurde über eine kurze Entfernung von einem Eimer zu einen zweiten Behälter transportiert. Bei der Fledermausstation erfuhren die Kinder interessante Informationen über die geschickten Nachtflieger. An der letzten Station mussten sie ihre Kreativität unter Beweis stellen: Sie sollten aus den Materialien aus dem Wald Vogelnester bauen.

Nebenbei sammelten die Kinder auf ihren Weg zu den einzelnen Stationen noch eine Menge Müll ein, den sie im Wald fanden.

Am Ende der Tour zeigte sich, dass die sechs- bis zehnjährigen ihre Lektion gut verinnerlicht hatten. Neben dem Müll landete auch die Verpackung der süßen Wegzehrung bei allen in den Müllbeuteln und nicht im Wald. Für alle Teilnehmer gab es zum Schluss Getränke, Plätzchen und eine Urkunde. jw