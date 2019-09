„Vorverurteilungen helfen niemandem“

Rotenburg/Bothel - Von Michael Krüger Und Jens Wieters. Klaus Torp muss ein dickes Fell haben. Der 53-Jährige ist Pressesprecher bei „ExxonMobil“ für Erdgas- und Erdölaktivitäten in Deutschland und genau deswegen auch viel in der Region unterwegs – im Erdgaslandkreis Nummer eins in Deutschland. In seiner Funktion weht ihm häufig ein heftiger Gegenwind ins Gesicht. Jetzt, fünf Jahre nach Bekanntwerden der ersten erhöhten Krebszahlen in Bothel und Rotenburg, muss er auch noch erklären, warum sein Unternehmen gerade hier noch mehr Anlagen bauen will – wie die Reststoffbehandlungsanlage in Bellen. Wir haben nachgefragt.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat den Bau der auf dem „ExxonMobil“-Betriebsgelände in Bellen geplanten Reststoffbehandlungsanlage (RBA) vorerst gestoppt. Was bedeutet das für Ihren Konzern?

Die Entscheidung erfolgte in einem Eilverfahren. Es handelt es sich dabei um eine vorläufige Einschätzung, die wir im Moment bewerten. Aus derzeitiger Sicht sind wir weiterhin von der Rechtmäßigkeit der uns erteilten Genehmigung überzeugt.

Wer beschäftigt sich zurzeit in Ihrem Unternehmen mit dem Thema?

Wir haben ein Expertenteam eingesetzt, um unser Konzept noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen und gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Ergebnis dieser Prüfung erwarten wir in den kommenden Monaten. Unser Ziel ist es, die beste Lösung zu finden: für die Umwelt, für die Effizienz der Arbeitsabläufe und für die Nachbarn.

Warum ist die RBA grundsätzlich eine „gute Lösung“, wie Sie unlängst betont haben?

Wir sind an einer effizienten und zugleich nachhaltigen sowie umweltschonenden Lösung für die Behandlung von Reststoffen interessiert. Mit dem Konzept dieser Anlage verbessern wir die Bedingungen, unter denen die Trennung von Flüssigkeit und Feststoffen derzeit erfolgt. Dafür sind wir bereit, mehrere Millionen Euro in modernste Umwelt-, Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zu investieren.

Halten Sie trotz der OVG-Entscheidung an der Anlage in Bellen fest?

Wir verfolgen unser Konzept einer Reststoffbehandlungsanlage weiter. Sollte sich aufgrund der Prüfung unseres Expertenteams eine andere technische Lösung oder die Realisierung an einem anderen Standort abzeichnen, könnte die bestehende Genehmigung möglicherweise obsolet werden.

Erklären Sie den Menschen, warum Sie nicht einen Standort in einem Gewerbegebiet in den Fokus rücken.

Der Standort in Bellen ist in Bezug auf unsere Förderplätze zentral gelegen. Eine Anlage zur lokalen Trennung von Reststoffen kann dort effizient in bestehende Infrastruktur und betriebliche Abläufe integriert werden. Unter Umweltgesichtspunkten ist das sinnvoll, denn das bedeutet eine Verringerung der Transportwege und keine Versiegelung von Flächen.

Wie werden die Reststoffe, die bei der Erdgasproduktion anfallen, zurzeit behandelt?

Bisher wird die Trennung der Reststoffe von Flüssigkeiten des Bereichs Elbe-Weser auf dem Betriebsplatz Söhlingen-Ost vorgenommen.

Hat Sie die Entscheidung des OVG dazu bewogen, Ihre eigene Kommunikationspolitik zu ändern?

Wir haben bereits weit vor der Antragseinreichung Veranstaltungen vor Ort durchgeführt und dort Gemeinde und Öffentlichkeit am Vorhaben beteiligt. Das Projekt wurde den Anwohnern vorgestellt, mit ihnen diskutiert und ihre Anregungen aufgenommen. Auch nach Einreichung des Antrages haben wir uns, unter anderem auf dem Erörterungstermin in Hemsbünde im April 2017, den kritischen Fragen der Öffentlichkeit gestellt. Besonders gut wird unser Angebot aufgenommen, uns in Bellen zu besuchen und sich selbst einen Eindruck vom Standort der Anlage zu verschaffen. So hatten wir bereits mehrfach unsere Nachbarn in Bellen zu Besuch, gleiches gilt für den Gemeinderat Brockel und den Umweltausschuss des Kreistages.

Was entgegnen Sie Menschen, die Ihnen wenig Fingerspitzengefühl vorwerfen, weil Sie die RBA planen, obwohl die Ergebnisse der Urin-Studie noch ausstehen, die vielleicht einen Zusammenhang zwischen den Krebserkrankungen in der Region und den Erdgasförderstätten herstellen?

Die landesweite Abstandsstudie des Gesundheitsministeriums hat bisher – auch in der Zusatzauswertung – keine Anhaltspunkte ergeben, dass die statistischen Auffälligkeiten etwas mit der lokalen Erdgasförderung zu tun haben. Wir haben viel Verständnis dafür, dass sich die Bürger in der Region um ihre Gesundheit sorgen und wissen wollen, was die Ursachen sind. Auch unsere Mitarbeiter leben und arbeiten in der Region. Sie sind am nächsten an der Erdgasförderung und damit an Stoffen, die mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht werden, dran. Die Berufsgenossenschaft hat jedoch bestätigt, dass es für die genannten Krebsarten keinen einzigen Fall in der gesamten Erdgasförderindustrie gibt, in dem eine entsprechende Berufskrankheit anerkannt worden wäre. Daher ist uns besonders wichtig, dass ergebnisoffen in alle relevanten Richtungen untersucht wird. Die verschiedenen Studien waren das unserer Meinung nach nicht.

Seit fünf Jahren wissen wir von den erhöhten Krebszahlen in der Region, und spätestens seitdem schwebt der Vorwurf im Raum, dass ihre Tätigkeiten gesundheitsgefährdend sein könnten. Wie gehen Ihre Mitarbeiter und deren Kinder damit um, von denen viele in der Region leben?

Uns allen liegt sehr daran, die Ursachen für die erhöhten Krebszahlen zu finden. Das muss wissenschaftlich fundiert, systematisch und ergebnisoffen sein. Die Diskussion wird aber sehr emotional geführt, was ich absolut verstehen kann. Aber Vorverurteilungen helfen niemandem. Auch für unsere Mitarbeiter ist das nur schwer zu ertragen – das geht bis in das private Umfeld mit teilweise erheblichen Anfeindungen. Diese Vorverurteilungen beobachten wir mit großer Sorge, und ich würde mir wünschen, wenn wir hier wieder ein sachlicheres Miteinander erreichen könnten.

Sehen Sie die Industrie zu Unrecht vorverurteilt?

Keine der bisherigen Studien konnte Aussagen zu konkreten Ursachen oder auslösenden Faktoren der statistisch vermehrt auftretenden Krebsfälle treffen. Auch die jüngste Zusatzauswertung der landesweiten Abstandsstudie hat keine belastbaren Ergebnisse hervorgebracht, dass ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der Wohnortnähe zur Erdgasförderung besteht. Wichtig ist, dass alle realistisch möglichen Ursachen in Betracht gezogen und ergebnisoffen geprüft werden. Darauf haben die Bürger einen Anspruch. Wir unterstützen jegliche Form von Untersuchungen, die der Ursachenfindung helfen. So haben wir beispielsweise während der Untersuchungen zur Human-Biomonitoring-Studie („Urin-Studie“) dem Sozialministerium mitgeteilt, wann wir an welcher Lokation kurzfristige Fackelarbeiten planen. Damit gab es die Möglichkeit, diese Effekte in die Untersuchungen mit einzubeziehen.

Es gibt viele Forderungen, unter anderem vom SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, dass bis zur vollständigen Aufklärung der Krebsursachen die Förderung eingestellt wird.

Hier sind wir wieder bei der Vorverurteilung. Fakt ist: Es gibt bisher keine Anhaltspunkte, dass die statistischen Auffälligkeiten etwas mit der lokalen Erdgasförderung zu tun haben. Damit ist aus meiner Sicht so eine Forderung auch bezogen auf alle realistisch möglichen Ursachen unverhältnismäßig. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel alle weiteren möglichen Industrie- und Gewerbequellen sowie landwirtschaftliche Aktivitäten ebenfalls einzustellen wären.

Dem Land wird vorgeworfen, zu schnell und zu oft im Sinne der Unternehmen zu entscheiden.

Bei der RBA hat die Bearbeitung unseres Antrages von der Antragstellung bis zur Genehmigung knapp zwei Jahre gedauert. Dabei wurden die Ergebnisse und Stellungnahmen aus dem Erörterungstermin mit der Öffentlichkeit berücksichtigt. Für uns ist das ein Zeichen einer sehr gründlichen Prüfung. Die durch die Bergbehörde erteilte Genehmigung wird hier einer gerichtlichen Prüfung unterzogen. Das zeigt exemplarisch, dass es keine Begünstigung unserer Aktivitäten gibt und das System funktioniert.

Immer mehr Politiker quer durch alle Parteien fordern eine Änderung des veralteten Bergrechts. Haben Sie Angst davor?

Es ist ein ganz normaler Vorgang in einem Rechtsstaat, dass Gesetze angepasst werden. Mit dem Mitte 2016 verabschiedeten und Anfang 2017 in Kraft getretenen „Regelungspaket Fracking“ hat es bereits erhebliche Verschärfungen des Rechtsrahmens insbesondere im Bereich des Wasserrechts sowie zu Umweltverträglichkeitsprüfungen gegeben. Dabei wurde unter anderem auch das Bundesberggesetz geändert.

Wenn Deutschland seine Verpflichtungen zum Klimaschutz erfüllen will, müssen wohl Erdgas und Co. durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Wie lange fördern Sie also noch in der Region?

Erdgas spielt als klimaverträglichster fossiler Energieträger für die Realisierung der deutschen und europäischen Klimaschutzziele eine entscheidende Rolle. Mit der von der Bundesregierung eingeleiteten Energiewende, dem Ausstieg aus Kernenergie und Kohle wird sich der Energiemix in Deutschland weiter sehr stark verändern. Auch wenn die erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung mit einem aktuellen Anteil von rund 40 Prozent in großen Schritten zulegen, beträgt ihr Anteil am gesamten Energieverbrauch bisher „nur“ 14 Prozent. Da Erdgas sehr flexibel einsetzbar ist und im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern mit niedrigem CO2-Gehalt verbrennt, führt dies dazu, dass der Beitrag von Erdgas zur Energieversorgung in Zukunft noch steigen wird. Mit der Erdgasförderung vor Ort wollen wir noch lange Zeit unseren Beitrag zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und sicheren Energieversorgung leisten. Heimisch produziertes Erdgas hat nicht nur ökonomische Vorteile, es werden auch CO2-intensive Transportwege vermieden. Im vergangenen Jahr haben die Erdgasproduzenten rund doppelt so viel Energie zur Verfügung gestellt wie alle Windkraftanlagen in Niedersachsen zusammen.

Bereitet ExxonMobil aktuell weitere Frac-Maßnahmen in der Region durch? Zum Beispiel am Bohrplatz Bötersen Z11?

Die bereits für 2011 geplanten Frac-Maßnahme an der Bohrung Bötersen Z11 hatten wir mit Blick auf die öffentliche Diskussion und die daraus resultierende Neuregelung des Rechtsrahmens für die heimische Erdgasförderung zurückgestellt. Im Februar 2017 sind neue Regelungen in Kraft getreten. Bisher haben wir keinen Antrag bei der zuständigen Behörde eingereicht.