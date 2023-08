Vorsitzende des TuS Bothel ist offen für neue Ideen

Von: Tobias Woelki

Die neue Vorsitzende und ihr Vorgänger: Katrin Schwiebert und Jens Heitmann. © Woelki

Die „Probezeit“ ist rum und Katrin Schwiebert geht jetzt mit „viel Spaß so richtig an die Arbeit“. Die Vorsitzende des TuS Bothel ist die erste Frau an der Spitze des mehr als 100 Jahre alten Vereins.

Bothel – „Auf die Aufgabe und die damit verbundene große Herausforderung freue ich mich riesig“, sagt Katrin Schwiebert, nach ein paar Wochen des Hineinschnupperns in das Amt. Die 51-jährige Bothelerin wurde während der Jahreshauptversammlung zur neuen Vorsitzenden des TuS Bothel mit seinen 1120 Mitgliedern gewählt. Sie ist damit die erste Frau in der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte an der Spitze.

Katrin Schwiebert, die seit mehr als 20 Jahren mit ihrer Familie in Bothel wohnt und Mutter von zwei Kindern ist, fand durch die Musik den Weg in den Sportverein, der aktuell acht Abteilungen zählt.

So war sie 1995 in den Musikzug Bothel eingetreten, hat anfangs Es-Horn und dann Kornett gespielt. Im November 2013 hatte die gelernte Bürokauffrau die Aufgabe der Abteilungsleitung des Musikzuges übernommen. Auch hat sie sich in der Jugendabteilung der Tennis-Sparte ab 2018 engagiert. Und das mit viel Erfolg, denn mit Elan, Spaß und guter Laune hat sie sich für die Tennis-Jugend eingesetzt – und so ganz nebenbei die Zahl der jugendlichen Tennisspieler von 20 auf 50 erhöht.

Katrin Schwiebert scheint bei der Führung der Sport- und Musikabteilungen immer ein glückliches Händchen zu haben. Denn was sie auch anfasst, ob der Musikzug, der über die Gemeindegrenzen bekannt ist, oder die erfolgreiche Jugendarbeit in der Tennissparte: Alles führt sie erfolgreich zu einem guten Ergebnis. So etwas fällt natürlich auf. Und darum hatte der damalige Vorsitzende Jens Heitmann die musikalische Sportkameradin angesprochen und gefragt, ob sie sich vorstellen könne, seine Aufgabe zu übernehmen.

„Denn nach 20 Jahren als Vorsitzender hatte ich mich entschlossen, den Posten abzugeben“, so der Botheler. „Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und kam zum Entschluss, dass ich mir die Aufgabe zutraue. Voraussetzung war, dass alle anderen Vorstandsmitglieder dabei bleiben“, erklärt Katrin Schwiebert jetzt. Und die ließen sich nicht lange bitten, sondern blieben komplett im Team.

Mit ihrer Wahl zur neuen TuS-Chefin legte sie alle ihre weiteren Ämter im Verein nieder. „Wir und ich sind offen für neue Ideen, um dem Sportverein neue Impulse zu geben, aber der TuS Bothel bietet ohnehin schon ein großes Breitensportangebot an“, betont Katrin Schwiebert.

Jens Heitmann betont: „Aushängeschild unseres Vereins sind die Fußballer, die Ju-Jutsukas und natürlich der Musikzug.“ So stellt der TuS Bothel seit 25 Jahren drei Fußball-Herrenmannschaften, die am Punktspielbetrieb teilnehmen.

„Die aktuellen Trends im Sport möchten wir regelmäßig aufnehmen und unser Angebot im Gesundheitssport weiter ausbauen. Nach den Sommerferien starten wir mit einem Minitrampolin-Kurs gefördert von der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung“, sagt die Vorsitzende.

Die TuS-Verantwortlichen denken darüber nach, auch eine Herzsportgruppe ins Leben zu rufen. Es gibt sogar in der Turnabteilung, der mitgliederstärksten Sparte im Sportverein, eine reine Männer-Pilates Gruppe und eine Gruppe mit dem Namen „Bewegung in XXL“, die aktiv an ihrem Hüftgold arbeiten möchte.

Viele Ideen liegen dem Vorstand auf dem Tisch. So kann sich der TuS Bothel eine verstärkte Zusammenarbeit in der Leichtathletik und im Schwimmen gut vorstellen. Auch überlegt der Sportverein, eine neue Wasserabteilung zu gründen. „Diese Initiative unterstützen wir vom Vorstand natürlich sehr gerne“, merkt Katrin Schwiebert an.