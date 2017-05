Vollgas und Tempolimit

Kirchwalseder Rat gibt Geld für schnelles Internet / Geschwindigkeitstrichter an Ortseingängen

+ Weit vor zwei Kirchwalseder Ortseingängen soll das Tempo der Autos auf 70 Stundenkilometer reduziert werden. - Foto: Leeske

Kirchwalsede - Der Gemeinderat Kirchwalsede hat den Ausbau der Breitbandinternetverbindung beschlossen. Damit gibt die Gemeinde Vollgas, was die Schnelligkeit des Internets in ihrer ländlich geprägten Region betrifft. Für alle Haushalte soll ein Anschluss mit der Glasfasertechnik geschaffen werden, die eine Mindestgeschwindigkeit von 50 Mbit/s möglich macht. Hintergrund für diesen Ratsbeschluss ist der positive Förderbescheid, den der Landkreis Rotenburg für den Internetausbau im ländlichen Gebiet erhielt. Dadurch muss Kirchwalsede von den prognostizierten Gesamtkosten in Höhe von 608 000 Euro nur noch 160 000 Euro selber tragen. „Das ist immer noch viel Geld, aber für die Lebensqualität unserer Gemeinde ist diese Investition sehr wichtig“, sagte Bürgermeisterin Ursula Hoppe (CDU(. Außerdem sei eine anteilige Zahlung der Kosten erst im Jahre 2019 und in zwei Raten möglich. Zurzeit sei die Mehrzahl der Haushalte im gesamten Gemeindegebiet noch mit einer Downloadrate von deutlich unter 50 Mbit/s angeschlossen, was ein riesiger Nachteil gegenüber anderen Orten im Landkreis Rotenburg sei, besonders wenn es um das Werben für neue Einwohner gehe.