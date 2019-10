Umbau der Wiedauschule in Bothel: Voll im Zeitplan

Voraussichtlich bis zum Sommer 2020

Die neuen Fundamente und Sohlen sind in der Botheler Wiedauschule bereits gegossen worden.

Bothel - Seit dem Sommer wird in der Wiedauschule umfangreich umgebaut, und mit den Maßnahmen liegt die Samtgemeinde im Zeitplan. Darüber hat Bürgermeister Dirk Eberle in der vergangenen Sitzung des Samtgemeinderates informiert. Rund 4,4 Millionen Euro werden in der Oberschule der Samtgemeinde verbaut.