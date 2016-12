Montagabend steigt das Weihnachtstheater der Kirchwalseder Grundschule

+ Szene aus dem Stück „Der vierte König“, das heute Abend in Kirchwalsede aufgeführt wird. - Foto: Wieters

Kirchwalsede - Von Jens Wieters. Mucksmäuschenstill ist es in der Sporthalle der Kirchwalseder Grundschule. Nur ganz leise kommen die Kommandos der erfahrenen Theaterpädagogen. Und dann plötzlich bricht der Sandsturm los.

Das ist nur eine Szene von vielen, die alle Schüler der Kirchwalseder Schule teilweise seit weit vor den Herbstferien einstudiert haben. Montagabend ab 19 Uhr dürfen sich die Zuschauer auf eine Reise in den Orient bei der Welturaufführung des Stücks „Der vierte König“ freuen.

Alle zwei Jahre steht ein Weihnachtstheater auf dem Lehrplan der Schule, und Rektorin Barbara Intemann hatte wieder die Theaterprofis Christiane und Joachim Reich verpflichtet, um mit allen Kindern der Schule ein kurzweiliges Theaterstück zu entwerfen und einzuüben.

Die phantasievollen Kostüme sind zum größten Teil selbst genäht von den Lehrerinnen Anett-Christin Blume, Frauke Stiffel, Antonia Himmler und Heike van Wesel, „Dafür ein dickes Dankeschön“, freut Intemann die Unterstützung.

Das Ballettstudio Ines Güttel hat der Schule aus ihrem Fundus orientalische Kostüme geliehen, außerdem noch die Freilichtbühne Lilienthal.

„Erste Planungen zum Stück fanden bereits Anfang Oktober mit Christiane und Joachim Reich statt. Nach den Herbstferien gab es regelmäßige wöchentliche Treffen der Theater-Arbeitsgemeinschaft, ab November zweimal wöchentlich sowie Treffen mit den Theaterleuten und dem Kollegium zur weiteren Ausgestaltung des Stückes, das auf diese Weise Formen annahm“, berichtet Intemann von den arbeitsintensiven Vorbereitungen.

In der Geschichte geht es um um die vier Könige aus dem Morgenland, die nach Bethlehem aufbrechen. Der vierte König kommt dort aber nie an. Er hat nämlich so ein offenes Ohr und ein mitfühlendes Herz, dass er unterwegs immer wieder anhält, um Menschen in großer Not zu helfen. In der Oase Wüstenblume findet er schließlich sein Glück. Im Traum begegnet er dem Christuskind, und da weiß er, dass alles gut ist.

Im Vorfeld des Theaterabends steht in der Schule der Adventsbasar an. Beginn ist um 17 Uhr.